Jordi Mollà: "Barcelona siempre ha tenido ese punto de ir un paso por delante, así que era perfecta para la serie 'Day One'"

Aunque 'Day One', el 'thriller' de Prime Video ambientado en la Barcelona más tecnológica, tiene como protagonistas a Álex González y Alba Planas, hay tres actores que tienen un peso decisivo en la trama: Iván Massagué, Jordi Mollà y la mexicana Renata Notni. TV3 también ofrecerá la serie a partir del próximo domingo 22 de marzo bajo el título de 'Dia U'.

--Presenten a sus personajes.

Renata Notni: La mía es una mercenaria. Para mí ha sido un reto increíble interpretar a una persona que tiene dos vidas. Creo que lo más complicado fue justificar sus actos. Como actriz, tienes que entender a tu personaje, y justificar a una mercenaria no es fácil, pero hay que escarbar y encontrar de dónde viene. Es un personaje muy complejo, que vive en los grises, no en el blanco o negro. Es una mujer llena de contradicciones, como todos los seres humanos, y eso es lo que más me interesaba mostrar.

Jordi Mollà: Diskin es un gurú tecnológico que arrastra un trauma de la infancia. Puede parecer un poco cliché, pero es que muchas de estas mentes brillantes vienen de ahí. Steve Jobs, por ejemplo, también tenía una historia complicada. Hay algo en estas personas, ya sean gurús tecnológicos, músicos u otra cosa, que canalizan el trauma para crear, para innovar. En el caso de Diskin, ese impulso le lleva a intentar llegar al límite de la tecnología actual. Ese pasado está ahí, aunque no se verbalice todo el tiempo.

Iván Massagué: Yo interpreto a un sargento de los Mossos d’Esquadra que está en medio de una investigación donde sospecha que hay algo que no cuadra. En paralelo tiene un conflicto personal importante: sufre un tumor cerebral terminal, a priori inoperable. Aparece la posibilidad de alargar su vida gracias a un nuevo dispositivo tecnológico, pero al principio él lo rechaza. Es su pareja quien le hace replanteárselo. Está muy obsesionado con descubrir la verdad, y creo que representa un poco el punto de vista del espectador.

--Jordi, ¿se basó en algún gurú tecnológico? Porque en la serie, la presentación del dispositivo Day One recuerda mucho a los eventos que montaba Steve Jobs con Apple.

Jordi Mollà: Sí, claro, está basado un poco en todos. Jobs, Elon Musk, que también tienen sus cosas del pasado. Y sí, la puesta en escena es muy Apple. Además, la serie utiliza unos toques de inteligencia artificial para elevar esa parte visual. Rodamos la escena de la presentación del dispositivo en un espacio un poco angosto, pero luego con la IA se amplifica y lo hace todo más creíble. Es una manera diferente de hacer postproducción digital.

--La serie plantea el debate sobre los límites de la tecnología. ¿Creen que nos hace más libres o más manipulables?

Iván Massagué: Todo depende del uso, del buen o mal uso.

Renata Notni: Exacto. Para mí es un arma de doble filo. Puede ser una herramienta increíble siempre y cuando nos detengamos a cuestionar hasta dónde usarla. Creo que la IA debe estar al servicio del ser humano, no al revés. El problema es que la tecnología avanza demasiado rápido, pero las conversaciones sociales no siempre van al mismo ritmo. Hay que ir avanzando al mismo nivel para que no nos coma.

Iván Massagué: Y también está lo que no sabemos. Yo creo que la tecnología no tiene límite, pero el ser humano sí. Tiene pinta que habrá un momento en que nos alcanzará y nos comerá, yo espero no verlo. El otro día decían que si no le hablas bien al chat GPT, si no eres amable con él, se puede enfadar. Ya hay una psicosis muy extraña, y eso que estamos en una fase muy incipiente.

Iván Massagué, en la 'premiere' de 'Day One' / MANU MITRU / EPC

--¿Echan de menos la parte más analógica de antes?

Iván Massagué: Yo vivo en una casa rural, sin máquina de hacer zumos porque se me rompe, sin saber cómo funciona el ordenador... El día que lo necesite ya haré un máster. Tengo la suerte de vivir rodeado de viñedos, como vivíamos antes, algo que ahora parece un lujo.

Jordi Mollà: Yo pinto desde que tengo 27 años, lo combino con películas y libros, pero tengo perfectamente sincronizado lo analógico y lo digital. Lo tengo medidísimo.

Renata Notni: A mí me gustaría tenerlo tan equilibrado como ellos, pero no siempre lo consigo. Hay momentos en los que tengo que detenerme y decidir hasta dónde lo dejo entrar. Porque si no te encuentras casi teniendo una relación con tu chat GPT. A mí me ha ayudado en muchísimas cosas, me parece una herramienta increíble, pero hay que ser muy consciente de hasta dónde la dejas entrar.

--¿Con qué les gustaría que se quedara el espectador después de ver la serie?

Iván Massagué: Me gustaría que se posicionaran, que reflexionen sobre la necesidad de regular y limitar todo esto. La tecnología puede ser muy positiva, se están consiguiendo avances increíbles, por ejemplo en medicina. Pero hace falta una educación con todo esto y me gustaría que la gente fuera consciente de ello. Que no se acepte todo sin cuestionarlo.

Renata Notni, en la 'premiere' de 'Day One' / MANU MITRU / EPC

--La serie muestra mucho Barcelona desde un punto de vista tecnológico. Obviando que también aparece el Mobile World Congress, ¿creen que la capital catalana era el escenario ideal para rodar 'Day One'?

Jordi Mollà: En España no se me ocurre otro escenario mejor, y no es porque sea catalán. Barcelona siempre ha tenido ese punto de avanguardia, de ciudad que ha ido un paso por delante, sobre todo en lo que se refiere al avance, al futuro, a la innovación, al diseño, al arte... 'I love' Madrid, pero es perfecto que sea en Barcelona.

Renata Notni: Yo estoy de acuerdo. Como mexicana, no conocía todos estos lugares en los que pudimos rodar. En pantalla solemos ver una Barcelona más turística, con los lugares típicos, y me sorprendió descubrir esa Barcelona más tecnológica. Mucha gente no conoce esa cara de la ciudad y me parece increíble que lo descubran por medio de esta serie.

Iván Massagué: Sí, totalmente. Tengo un amigo que trabaja en el BSC [Barcelona Supercomputing Center] y tuve la oportunidad de ir a ver el superordenador y, años más tarde, rodar la serie ahí. Barcelona lleva muchos años siendo pionera en muchas cosas. Es una ciudad con unos grandes diseños de arquitectura, con museos increíbles... Así que es un escenario perfecto para una historia así.