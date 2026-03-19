Entran los desayunos, se marcha Dani Rovira

RTVE ha anunciado la vuelta de un formato y a la vez de una marca algo abandonada. En sus inicios fue un programa de radio llamado 'Los desayunos de Radio 1'. Después se convirtió en un programa de radio televisado que fue presentado de manera magnífica por Julio César Iglesias, y donde no siempre la política era el principal condimento. Por ejemplo, recuerdo una edición en la que Iglesias sentó en la mesa a un tal Camilo José Cela a las nueve de la mañana. Glorioso.

En una última etapa el producto se divorció de la radio y se instaló directamente en la televisión pública con la marca “Los desayunos” y lo presentaron diferentes comunicadores que eran del agrado del director de cada época: Ernesto Sáenz de Buruaga, Javier González Ferrari, Luis Mariñas, Ana Pastor, o Xabier Fortes, entre otros.

Pues hoy jueves vuelven 'Los desayunos', tal cual, sin apellido, con tres presentadores como Pepa Bueno, Juan Ramón Lucas y Mamen Jiménez. Además, el marco es distinto: ahora ya no van en La 1 sino en el Canal 24 horas. Así que es lo mismo pero no es lo mismo. Cambia el envoltorio. Sucede como en las campanadas de fin de año que emiten conjuntamente la 1 y la 2: la ceremonia es la misma aunque la 1 siempre tiene muchísima más audiencia.

Como este será un programa con sesgo político, seguro este espacio tendrá la continuidad que no le han dado a Dani Rovira, a quien la dirección no le ha permitido emitir una cuarta entrega de su show 'Al margen de todo'. Fue elegante el cómico al anunciar que no seguía y lo hizo en instagram: “Se cancela 'Al margen de todo'. No hemos sabido conectar con los espectadores. Gracias por la oportunidad y gracias a toda la gente que se ha dejado la piel en el proyecto”.

Quienes hemos hecho mucha televisión solemos decir que no debe rajarse públicamente de una destitución hasta que no se cobre la última factura pendiente. De la misma forma que TVE tiene todo el derecho del mundo a contratar a un profesional, también lo tiene al despedirlo si entiende que el programa no despega. Una pena porque el de Rovira era un buen programa.

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El de Rovira fue un buen programa que la audiencia, por lo que fuera, no respaldó. A veces un programa depende más de lo que emite la competencia ese día y a esa hora que del talento y el esfuerzo de todo un equipo. Una pena.