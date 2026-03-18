Grison anuncia en 'La Revuelta' que se casa este miércoles

Grison, uno de los colaboradores de 'La Revuelta', sorprendió este martes al anunciar durante el programa de David Broncano que se casa. El ‘beatboxer’ reveló la noticia durante la visita de la cantante Rosana.

“Me caso mañana”, confesó Grison en pleno programa, desatando la habitual reacción del público, que comenzó a pedir invitaciones para la boda. El colaborador contraerá matrimonio este miércoles 18 de marzo con su pareja, Raquel, con quien mantiene una relación desde hace más de 20 años y con la que tiene dos hijos.

El colaborador también bromeó sobre el evento: “Estáis todos invitados y el cubierto son 200 pavos, así que ahora os dejo para hacer la transferencia”.

Además, el humorista dejó entrever que podría ausentarse del programa durante unos días. “No lo iba a contar, pero me han dicho que me corresponden 15 días de baja. Y entonces he echado cuentas porque si se te muere un chiquillo solo te dan dos días y no me llegaba”, añadió entre risas,.

Durante la conversación, Grison y Broncano calcularon cuánto tiempo estaría fuera del programa, teniendo en cuenta la cercanía de Semana Santa. Todo apunta a que su regreso podría producirse en torno al 6 de abril, aunque su compañero Ricardo Castella lanzó una advertencia: “A lo mejor cuando vuelvas, ya no estamos aquí, cuidado”.

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Finalmente, Broncano le preguntó a Grison el motivo por el que se casa después de tantos años de relación. "Por amor, me caso por amor", zanjó.