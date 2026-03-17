La intensidad de Jordi Grau

Comunicar bien en una noche tan intensa como la del domingo resulta más que necesario para que el producto final sea atractivo.

Acostumbro a dar vital importancia a la intensidad de quien emite el mensaje desde el minuto uno hasta el final de un programa. Y para ello aporto varios ejemplos: el de Juanma Castaño en 'El partidazo de la COPE'; el de Manu Carreño en 'El Larguero' de la SER, Javier Ruiz, de 'Mañaneros' en La 1 de TVE, el de Helena García Melero en el 'Tot es mou' de TV3 que a tope de energía desde que dice “Bon dia” hasta que despide con un “Gràcies i fins demà” y el potente mensaje de Jordi Grau, tanto en el Gol a Gol de Esport3 como en el especial electoral del pasado domingo en TV3.

Cada vez que Grau tomaba el uso de la palabra uno tenía la impresión, como espectador, que tenía que pasar algo importante. Y ocurría. “¡¡Imágenes impagables!!”, manifestaba Jordi Grau al ver a Laporta bailando en su box electoral.

Además de la intensidad y el buen hacer de Grau, destaco dos aportaciones: en primer lugar, la periodista Mar Vila. En noches de esta resulta fácil dejarse llevar por la intensidad de lo que ocurre, y sin embargo se dedicó a prescribir lo que ocurría con calma, sin valoraciones, con corrección, vocalizando e informando de lo que estaba pasando sin euforias, prisas, ni estridencias; para éstas ya estaba Toni Freixa, cuyos decibelios subían cada vez que intervenía en el debate para defender al presidente. La segunda aportación en positivo la firmaron los editores de video del especial, que ejecutaron su trabajo con una gran rapidez poniendo a punto cada pieza.

Al final, entre powers points, canelones y macarrones, me quedé con dos frases que presidieron la noche. La primera fue del propio Grau, quien dijo a dos de sus contertulios: “Xavi Lemus y Xavi Torres, vosotros que habéis pasado muchas horas de vuestra vida en... Luz de Gas”… Nadie esperó ese giro de guión. Pero Torres anduvo hábil: “Correcto: fui ayer sábado a preparar el terreno…”

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Y la segunda la acuñó Aleix Parisé, en el 'Tu diràs' de RAC1, al asegurar: “Cuando voy al cine a me gusta que las historias tengan un inicio, una coherencia y un final. Y como “Sirat” no la entendí, pues no me gustó”. Le gustó más “Una batalla tras otra”. Toda una analogía del día a día de la entidad blaugrana.