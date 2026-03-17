Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero ('Esa noche'): "La serie es una adaptación bastante diferente al libro"

Las idílicas vacaciones de tres hermanas en República Dominicana se convierten en una pesadilla cuando una de ellas atropella a un hombre. Este es el punto de partida de la nueva serie española de Netflix, 'Esa noche', que adapta el 'best-seller' de Gillian McAllister. A las protagonistas las interpretan tres actrices muy conocidas por sus trabajos televisivos: Clara Galle ('A través de mi ventana', 'Olympo', 'Ni una más', 'El internado. Las Cumbres'), Claudia Salas ('Élite', 'Furia', 'Salvador') y Paula Usero ('Amar es para siempre', 'Luimelia').

--Sus personajes son hermanas, pero tienen poco en común.

Claudia Salas: Sí. Yo interpreto a Paula, la mediana. Es una mujer que viene de la misma herida familiar que sus hermanas, pero a ella le ha afectado de una manera muy concreta: ha asumido el rol de cubrir el hueco que dejó su madre. Es la que tira del carro, la que cuida, protege y se responsabiliza de todo. Eso es lo que ella cree que tiene que hacer, pero en realidad se ha ido abandonando a sí misma hasta el punto de tomar decisiones importantes en su vida que no desea. Es curioso, porque es una escapista que huye hacia delante dentro del camino que ella misma se ha marcado con sus principios y valores, muy ligados a la herencia cultural y familiar de su padre. En el fondo le gustaría ser más como sus hermanas, quitarse ese peso, desinhibirse y vivir con más libertad, pero asumió ese rol desde muy joven y ya no es capaz de soltarlo.

Clara Galle: Elena, mi personaje, es la hermana pequeña y está llena de contradicciones. Es la más inmadura, pero al mismo tiempo es la única que es madre, y precisamente es la que menos lo ha buscado. Ha vivido siempre en una especie de realidad idílica, muy sobreprotegida, donde parece que nunca le pasa nada. A mí me gustaba construirla como una persona que evita el conflicto, porque no quiere afrontar las consecuencias. Por eso adopta el papel de mediadora entre sus hermanas, que chocan más entre sí, y también intenta agradar a todo el mundo, especialmente a su padre. Se ve mucho en el tema de la religión, que es algo que ella no elige de manera consciente, sino como una forma de acercarse a él. En el fondo arrastra una herida muy grande: la sensación de no sentirse suficiente y de ser consciente de que, a veces, es una carga. Es algo que ella sabe pero que no quiere aceptar.

Paula Usero: Cris es la hermana mayor y probablemente la que ha conseguido ser más libre de las tres. Si hay un momento clave en su vida, más allá del conflicto subterráneo que une a las hermanas, es cuando decide irse a vivir a República Dominicana. Allí conecta con su deseo y con lo que realmente quiere hacer con su vida, y cuando conectas con eso te vuelves más libre. Ese lugar le permite construir su propio refugio, pero no solo el de los animales, sino también emocional. La distancia con su familia le permite ver las cosas desde otro prisma y empatizar con situaciones que antes no entendía. De alguna forma ha conseguido reconstruirse fuera de los conflictos heredados de su familia. Por eso, cuando tiene que volver a España, siente que su vida se desmorona, que pierde todo lo que había construido fuera del núcleo familiar.

--En el fondo, las tres están marcadas por una tragedia familiar que condiciona sus decisiones, un trauma que arrastran desde niñas.

Claudia Salas: Totalmente. Y creo que la serie muestra muy bien cómo un mismo episodio puede afectar de maneras muy distintas a las personas que lo han vivido directamente. También habla mucho del vínculo entre hermanos. Es un apoyo muy fuerte, casi como el mejor amigo que te da la vida desde que naces. Es la persona que más entiende lo que ocurre dentro de una familia porque también lo está viviendo, es ese apoyo inamovible que tienes. En el caso de estas hermanas, las mayores han intentado proteger a Elena, como si pusieran un paraguas para que a ella no le caiga la lluvia que les cae a ellas. Pero esa sobreprotección también tiene consecuencias, porque no la han desenvolverse ni ser libre para que ella aprenda en la vida adulta. Por eso, la primera vez que puede hacer algo, se equivoca. Cris y Paula, en cambio, tienen una relación muy estrecha, casi de mellizas. Paula le reclama mucho a Cris su ausencia. Obviamente, están marcadas por esa tragedia familiar que enfrentan de manera diferente, pero al final entienden que, como equipo, tienen que seguir adelante juntas.

--La serie plantea desde el principio un dilema moral: ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar para proteger a tu familia?

Paula Usero: Totalmente. El guion está construido para provocar esas preguntas en el espectador. Cuando una serie te deja pensando después de verla, creo que es cuando realmente ha cumplido su objetivo.

Paula Usero, Clara Galle y Claudia Salas, en 'Esa noche' / LAIA LLUCH / NETFLIX

--Cuando se rueda una serie con un misterio o con tantos secretos como pasa con 'Esa noche', a veces los actores no conocen toda la historia, sino que la van descubriendo poco a poco. ¿En este caso sabían desde el principio lo que iba a ocurrir?

Paula Usero: Sí, porque la serie está basada en una novela y la historia ya estaba escrita. Si surgía alguna duda, podíamos acudir al libro.

--Pero a veces desde el equipo de dirección recomiendan a los actores no leer la novela. ¿En su caso fue así?

Claudia Salas: Nadie nos dijo nada. Cada una decidió libremente si quería leerla o no. Al final también tienes al 'showrunner', a los directores como referencia.

--¿Se la leyeron entonces?

Claudia Salas: Yo no.

Paula Usero: Yo tampoco lo sentí necesario. Es una adaptación bastante diferente y el guion ya estaba perfectamente estructurado, con todas las respuestas necesarias para trabajar el personaje. Además, también es fantástico que haya una parcela tuya, aunque sea pequeña, para que tú te imagines el personaje y construyas cómo es.

Clara Galle: Yo sí la leí, pero es verdad que la adaptación cambia bastantes cosas. La historia y el conflicto son los mismos, porque están las hermanas, las vacaciones y la pregunta de hasta dónde estás dispuesto a llegar para salvar a la familia, pero en la novela es una familia británica en Italia y aquí es una familia de Pamplona en República Dominicana. El contexto cultural cambia y eso influye en las dinámicas entre las hermanas. Igual la cultura británica tiene alguna similitud con esa cosa más cerrada que podemos tener en el norte expresando emociones, pero si nos hubiéramos limitado a lo que decía el libro, habríamos caído en clichés y habríamos perdido toda la tradición de una familia navarra y la cultura de República Dominicana. Al final el guion tenía una personalidad muy propia y, aunque me leí la novela, yo trabajé con el guion.

Clara Galle, Paula Usero y Claudia Salas, en 'Esa noche' / PABLO RICCIARDULLI / NETFLIX

--Parte del rodaje fue en República Dominicana, algo poco habitual en series españolas. ¿Cómo fue la experiencia?

Paula Usero: Fue increíble. Para mí era fundamental porque mi personaje decide quedarse y construir su hogar allí. Estar en ese entorno, conocer la cultura, hablar con la gente… todo eso me ayudó muchísimo a entender a Cris. Estoy muy agradecida de que Netflix apostara por rodar allí, porque no me habría salido de la misma manera si hubiéramos rodado la seire en una isla española, por ejemplo.

Claudia Salas: Siempre que ruedas en una localización real hay una riqueza especial. Los departamentos de arte pueden recrear cosas increíbles, pero cuando estás en el lugar de verdad todo cobra otra dimensión. Es verdad que fueron cinco semanas muy comprimidas, y al final casi no te queda tiempo libre para conocer nada, pero trabajamos con un equipo local de República Dominicana y fue muy enriquecedor ver cómo se trabaja allí, incluso en detalles como el lenguaje o las dinámicas de rodaje. Para alguien como yo, que soy una persona muy curiosa y me encanta la culturalidad y viajar, fue un regalo.