'Crims' abre su sexta temporada arrasando con el asesino de la pandemia: "La audiencia no se logra con sensacionalismo, sino con rigor"

'Crims', el 'true crime' de TV3, ha regresado este lunes 16 de marzo en plena forma. El programa de Carles Porta ha estrenado su sexta temporada como líder de audiencia en el 'prime time' de Catalunya, imponiéndose con solvencia a sus competidores.

El episodio dedicado al asesino de la pandemia, que ha inaugurado esta nueva entrega, ha congregado frente al televisor a 740.000 telespectadores de audiencia acumulada y un 25,9% de cuota de pantalla (a más de 16 puntos de la segunda opción). En la plataforma 3Cat y en el entorno digital, se posiciona también entre los contenidos más vistos del día, con 43.600 dispositivos únicos y 81.700 reproducciones en directo y a la carta.

Superar los cien capítulos

Estos datos avalan la decisión que ha tomado TV3 respecto a 'Crims': la idea es poder llegar a superar los cien capítulos, teniendo en cuenta que con los ocho nuevos que componen esta sexta entrega se habrán emitido 62. Así que los fans tienen garantizadas próximas entregas.

"Tenemos grandes audiencias y eso no se hace con sangre y sensacionalismo, sino con rigor", ha afirmado este lunes Porta en la presentación de los ocho nuevos episodios. Para muestra, el tiempo que dedican a preparar cada historia, que puede ser de uno o dos años. "Nuestro error es que hacemos muchos capítulos cada año y entonces parece que hacer 'Crims' es fácil, pero no es así", ha recalcado el periodista. "Tratamos con las emociones de la gente, y eso es muy delicado", ha añadido.

Esta sexta temporada los casos del programa tienen el concepto del engaño como elemento transversal. Según Porta, "no es algo buscado" intencionadamente, sino que ha sido un punto en común en el que han coincidido las historias. "Todos vivimos un poco engañados pero, por suerte, no todos llegamos a matar", apunta.

El asesino de la pandemia

El caso del asesino de la pandemia, que mató a varios indigentes en Barcelona en la primavera de 2020 marcada por el covid, ha inaugurado la temporada. Las cámaras de seguridad de los escenarios de los crímenes, así como las de los transportes públicos que cogía el asesino después de matar, fueron clave para su identificación y arresto.

La próxima semana, 'Crims' también abordará otro caso reciente de la crónica negra catalana. Se trata de la desaparición, en 2019 en Cornellà de Llobregat, de Janet Jumillas, madre de dos hijos pequeños. La familia pierde su pista después de que la mujer acuda a realizar un trámite aparentemente rutinario en la Agencia Tributaria.

Otra de las historias de esta entrega, 'Mort al taxi', abarcará dos episodios "con muchos giros", mientras que otro de los casos, un crimen de violencia doméstica, lo han abordado a petición de la familia. Ocurrió en Mollet, cuando la hija del matrimonio era pequeña. "La niña, ya de mayor, tenía la necesidad de saber qué había pasado con su madre. La familia pensó que si se explicaba de una manera neutral, como hacemos nosotros, la chica podría entender mejor lo que había pasado. Para nosotros era un reto importante, porque teníamos la versión judicial, pero teníamos que explicarla de manera neutra", explica Porta.

"Muchas familias nos llaman"

El periodista reconoce que casos así no son tan extraños para su equipo. "Muchas familias nos llaman para que expliquemos su caso", asegura. "Tenemos dos llamadas de familias: las que quieren que expliquemos su historia porque notan que genera un acompañamiento social, y las que tienen casos sin resolver y nos piden ayuda para sacudir la investigación", resume.

Porque Porta asegura que, cuando una familia no quiere que aborden su caso, no lo hacen. "Hablamos mucho con el entorno de la víctima, hacemos muchas llamadas y muchas visitas, porque creemos que cuando entienden qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer, acaban aceptando que lo hagamos".