'Crims' regresa a TV3 con siete historias marcadas por el engaño y se asegura una larga vida en la cadena

Uno de los programas de referencia de TV3, 'Crims', regresa este lunes 16 de marzo a la cadena catalana (22.05 horas) y a la plataforma 3Cat con el estreno de su sexta temporada, marcada por un hilo conductor: el engaño. La mentira, el silencio, las falsas apariencias y la confianza traicionada son los temas que tejerán las nueva historias del veterano 'true crime' deCarles Porta, que se ha asegurado una larga vida en la cadena: 3Cat espera alcanzar al menos los 100 programas de 'Crims' (teniendo en cuenta que con los ocho nuevos que componen esta sexta entrega llegarán ya a los 62). Así que los fans tienen garantizadas próximas entregas.

"Este programa no se hace con sangre y sensacionalismo, sino con rigor", ha afirmado este lunes Porta en la presentación de los ocho nuevos episodios. Para muestra, el tiempo que dedican a cada capítulo, que puede ser de uno o dos años.

El primer episodio, titulado 'L'assassí de la pandèmia', retrocede hasta la Barcelona de 2020. Durante el confinamiento por el coronavirus, en una ciudad vacía y aparentemente segura, actúa un depredador que ataca a víctimas desamparadas que viven fuera del sistema. Son las únicas personas que continúan en la calle, de día y de noche, porque no tienen dónde ir.

Las cámaras de seguridad graban al asesino, que utiliza cualquier objeto que encuentra como arma. El caso ya inspiró el año pasado una serie de TV3, aunque de ficción: 'El mal invisible', protagonizada por David Verdaguer y Ángela Cervantes.

Un asesinato en Cornellà

La próxima semana, 'Crims' también abordará otro caso reciente de la crónica negra catalana. En el año 2019, en Cornellà de Llobregat, Janet Jumillas, madre de dos hijos pequeños, desaparece el 13 de marzo después de ir a realizar un trámite aparentemente rutinario en la Agencia Tributaria.

Desde el primer momento, los investigadores sospechan que no se trata de una huida voluntaria. La familia se moviliza para exigir que la busquen, pero el cuerpo no aparece, hasta que se hallan indicios inesperados que llevarán a los Mossos hasta el responsable del asesinato.

Desde su estreno en TV3, 'Crims' ha reunido a 3,5 millones de espectadores de audiencia acumulada y las cinco temporadas emitidas hasta el momento (54 episodios) tienen una media de cuota de pantalla del 21,8%. En Catalunya Ràdio pasa de los 16 millones de reproducciones en el entorno digital propio, roza los 45 millones en plataformas externas (Spotify y Apple) y en 3Cat alcanza los 33,6 millones de reproducciones.

Ocho capítulos

Cada uno de los ocho capítulos (porque hay un caso que se explica en un episodio doble) de la nueva temporada de la serie de 3Cat, creada con la collaboración de Goroka y True Crime Factory, está marcado por un tipo diferente de engaño que acaba teniendo consecuencias fatales.

Porta, convertido en uno de los grandes referentes del 'true crime' en España, tiene claro el motivo del éxito de este género: "La realidad engancha, atrapa, y si está bien hecha, es imbatible y creo que ese es el gran elemento que atrae a la gente a ver estas historias", comentaba a EL PERIÓDICO en el festival de San Sebastián, donde presentó su primera serie de ficción, '33 días', inspirada en un caso real: la fuga de la cárcel de Brito y Picatoste.

Sin embargo, el periodista cree que no todo lo que actualmente se vende como 'true crime' se ajusta a este concepto. "Es un género que implica una vocación narrativa muy clara, con una historia con lo básico, introducción, nudo y desenlace. Y hay muchas producciones que no son eso, aunque haya un muerto o un asesinato", argumenta Porta, que recuerda que "toda la vida se han consumido la crónica negra y los sucesos".

Preestreno

"'El caso' era un diario que tiraba una barbaridad", pone como ejemplo. "Lo que pasa es que de los últimos años hacia aquí, con las plataformas, sí que ha habido una tendencia a hacer más producciones vinculadas a crímenes reales", concluye.

Este lunes, el día del estreno de la nueva temporada de 'Crims' en TV3, ha habido un preestreno en el cine Aribau de Barcelona, a las 18.00 horas.

900 fans del programa de crónica negra (que habían conseguido su entrada después de participar en un concurso para encontrar a las personas que más saben de 'Crims') han podido ver en exclusiva los dos primeros capítulos de la sexta temporada.