El colapso de David Uclés

Quienes acuden puntualmente como invitados a un plató de televisión y no están acostumbrados y además tampoco es su hábitat natural, es normal que les afecte una emisión en directo.

Por lo que sea: porque hay quien se pone de los nervios por la trascendencia del directo, porque de forma inesperada el corazón empieza a latir de forma fuerte tres segundos antes de empezar a verbalizar, por la presencia de ese intimidatorio piloto rojo que apunta al invitado, porque se desea tener un discurso organizado con sujeto, verbo y predicado y no siempre es así… Y es entonces cuando el cerebro entra en colapso. Pues esto es lo que le ocurrió al escritor de moda, David Uclés, en su reciente visita al 'Col.lapse' de TV3.

Desapercibido

Uclés sufrió momentos parecidos a los de aquellos tertulianos que tenían como único objetivo buscar que el público cierre con aplausos cada una de sus intervenciones. Históricamente, esto siempre ha sido muy propio de perfiles bajos. Uclés no consiguió articular un discurso mínimamente inteligible, pero al menos gozó de la suerte de que pasara desapercibido.

El modus operandi suele ser el habitual y Uclés, por los nervios del directo, la tensión, o lo que sea, ejecutó ese manual a la perfección: verbalizó demasiado rápido, se llegó a comer algunas palabras, evitó que cualquier silencio se prolongase más de medio segundo, impregnó de tópicos sus argumentaciones… ¿Un ejemplo? Sin problema. Aquí está: “Barcelona es impresionante, o sea… Barcelona es impresionante como ciudad cosmopolita porque… es verdad. O sea… Porque se ven todas las épocas, la que la propia ciudad ha sobrevivido de hace dos mil años… se ven en la ciudad (¿?). Se ven los barrios que han sido un poco más despreciados por… ya sea por la propia ciudad o por el centralismo peninsular” (¿?).

El valor de la comunicación

Y lo dijo tal cual, sin quitarse la gorra y a toda velocidad. Tú puedes ser muy bueno en lo tuyo, que lo es, pero si no comunicas bien ni tu talento ni tus habilidades, tenemos un problema.

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Recuerdo que en el mítico programa “El informal”, que emitió en su día Telecinco, realizaban un experimento semejante: sobreimpresionaban palabra por palabra discursos parecidos al de Uclés y en el resultado aparecían perlas semejantes. No sería mala idea fotocopiar aquella sección con otros invitados.