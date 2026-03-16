Amazon lanza Prime Video Ultra: cuánto costará y qué cambia en la suscripción

El pasado día 13, la multinacional estadounidense de Jeff Bezos Amazon Prime Video ha lanzado un comunicado explicando que tiene previsto ofrecer una nueva modalidad de suscripción para los usuarios que quieran disfrutar del servicio de 'streaming' sin ver contenido publicitario.

En la actualidad, los usuarios suscritos a Amazon Prime tienen a su disposición el plan Ad Free (Sin anuncios), para poder ver películas y series sin publicidad, por el que pagan 1,99 euros al mes extras, además de lo que les cueste la suscripción.

Nuevo plan sin anuncios

Pero ahora, según publica la plataforma de 'streaming', el 10 de abril lanzará una nueva modalidad, llamada Prime Video Ultra, que sustituirá al plan sin anuncios.

Esta suscripción tendrá un precio de 4,99 dólares al mes (unos 4,40 euros). El plan Ultra busca mantener la experiencia sin anuncios e introducir nuevas prestaciones.

El cambio principal radica en la resolución y calidad de las películas y series, que se podrán ver en 4K UHD (Ultra Alta Definición). También añadirá la tecnología de Dolby Atmos, que proporciona una experiencia inmersiva de sonido envolvente en 3D.

Más reproducciones y descargas

Además, estas mejoras irán acompañadas del Dolby Vision, un formato dinámico en HDR (Alto Rango Dinámico), que mejora la calidad de las imágenes para que sean aún más realistas.

Otra novedad es el número de reproducciones que se podían ver en distintos dispositivos de forma simultánea. Anteriormente, eran tres, pero ahora, con Ultra, pasarán a ser cinco dispositivos.

También amplía el número de series y películas que se podían descargar. Mientras que en la antigua modalidad sin anuncios la plataforma permitía un máximo de 25, el nuevo plan amplía el límite hasta 100.

Se sigue manteniendo la modalidad convencional

Amazon seguirá ofreciendo Prime Video Benefit, la modalidad intermedia entre el plan sin anuncios y la nueva suscripción, por 4,99 euros al mes. Esta opción permite hasta 50 descargas y el uso simultáneo de cuatro dispositivos. Sin embargo, sí que aparecen anuncios y no se puede disfrutar de la calidad 4K UHD o la experiencia de Dolby Atmos ni de Dolby Vision.

Según el comunicado, "ofrecer 'streaming' sin anuncios con funciones premium requiere una inversión significativa, y esta estructura se alinea con la de otros servicios de 'streaming' importantes".

¿Quién puede disfrutar de esta novedad?

Sin embargo, la plataforma ya ha avisado que los eventos que se retransmiten en directo, como los deportes, pueden incluir publicidad en el nuevo plan Ultra, debido a acuerdos de distribución o retransmisión.

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Por el momento, Prime Video Ultra solo estará disponible para suscriptores de Estados Unidos, ya que aún no ha anunciado fechas para su desembarco en Europa y el resto del mundo.