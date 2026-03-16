Álex González: "Me compensa que la IA sepa todo de mi vida porque a cambio me da otras cosas"

Álex González se sumerge en la Barcelona más tecnológica en su última serie, 'Day One', una ficción que estrena este viernes 13 de marzo Prime Video y que el día 22 llegará también a TV3 y 3Cat. Ambientada en el Mobile World Congress, plantea un debate sobre los límites de la tecnología, al estilo de 'Black Mirror'.

--Interpreta a Ulises, un genio de la tecnología. Preséntelo.

Es un apasionado de la tecnología y de sus beneficios. Está volcado en un proyecto que busca traducir las emociones al lenguaje matemático, y en ese proceso descuida tanto su vida personal como los riesgos que conlleva la tecnología. Ahí nace el conflicto: por un lado, todo lo que le fascina de ese avance; por otro, los peligros relacionados con la privacidad y el rastro digital que dejamos. A raíz de un incidente con su hermana, que es el punto de partida de la serie, decide dar un paso a un lado. No se convierte en alguien 'anti-tech', pero sí empieza a investigar cómo avanzar poniendo ciertos cortafuegos y protecciones.

--Con Rebeca (Alba Planas) forma un dúo particular. Porque son dos personas que, aunque en principio tienen pocas cosas en común, acaban uniéndose con un fin común.

Me gusta que no se haya caído en el tópico de que chico y chica están destinados a vivir una historia romántica. Aparte de todo de lo que habla la serie, también está el subtexto de que una mujer puede ser amable contigo y no necesariamente quiere ligar, y al contrario, y la relación de amistad tan bonita en la que se ayudan mutuamente.

--¿Cree que es una serie que nos hará reflexionar mucho sobre los límites de la tecnología?

Sí, aunque lo principal es que entretiene muchísimo. Son seis capítulos muy dinámicos, con ritmo de 'thriller' y con acción. Pero, además de entretener, deja una semilla que nos puede hacer pensar. Me gusta que te haga preguntarte cómo podemos usar la tecnología a nuestro favor y no ser usados por ella. Como espectador, agradezco cuando algo me hace disfrutar y al mismo tiempo me plantea preguntas. Aquí funciona como recordatorio para ser un poco más precavidos con toda la información que vamos dejando a través de las redes sociales. Yo, por ejemplo, después de preparar el personaje, soy más cuidadoso.

--Entonces, ¿Ulises le ha hecho cambiar?

Sí. Cuando él se retira a una masía y escribe un libro, yo también empecé a investigar. La productora me recomendó lecturas como 'El poder de la privacidad'. Al final, ser consciente te hace más libre. Es como encender la luz en una habitación: una vez sabes dónde están los muebles, aunque la apaguen, ya eres consciente de dónde estás. Eso me pasó con el tema de los riesgos de no controlar la privacidad en la tecnología. Ahora bien, mi personaje es un genio tecnológico; yo no (risas).

--¿Es un tema que le interesaba especialmente, o echa de menos lo analógico?

Hay cosas que todvía me gustan analógicas. Una de ellas es trabajar con tu guion y poder escribir en él. Pero la verdad es que, por ejemplo, Chat GPT está muy presente en mi vida.

Álex González, en 'Day One' / AMAZON PRIME VIDEO

--¿Sabe muchas cosas de usted?

Lo sabe todo de mí. Precisamente la serie lanza esta pregunta a la que ya nos enfrentamos después del confinamiento: ¿qué parte de tu privacidad estás dispuesto a dar? ¿Estás dispuesto a tener un aparato que le diga a un servidor cuáles son tus pulsaciones, tu temperatura, si a cambio puedes prever con cinco meses de antelación que tienes el peligro de sufrir un infarto? Si eso lo extrapolas a todo lo demás, pues a mí la verdad me compensa que Chat GPT sepa todo de mi vida porque a cambio me da otras cosas. Pero para otro temas soy muy analógico. Me molesta mucha que haya tanta 'app' para todo. Te compras una tostadora y te viene con una 'app'. ¡Pero si yo solo quiero darle al botón!

--La serie también tiene acción. ¿Ha sido exigente físicamente?

Tampoco ha sido tan exigente. Tiene acción, pero no es lo que la define. Sí corrimos bastante y un día hasta llegamos a hacer 22 kilómetros. Pero es uno de los muchos elementos que tiene esta serie para hacer que los espectadores disfruten con ella, que además le da mucho ritmo.

Álex González y Alba Planas, en 'Day One' / AMAZON PRIME VIDEO

--¿Qué fue lo que más le atrajo de Ulises?

Había cosas suyas que entendía muy bien, supongo que por una cuestión de edad y de sitios que vas transitando a medida que vas cumpliendo años. Esa idea de retirarse a una masía me llamaba mucho la atención. Yo vivo en el centro de Madrid, que está genial, pero a veces fantaseo con el campo, el silencio… Me interesaba que parecía un personaje que se había retirado, pero en realidad no lo está; simplemente se aparta y sigue activo desde otro lugar. Además, me gustó que el camino del héroe está contado a nivel emocional, algo que me parece novedoso. Tiene que atravesar ciertas cosas para abrir su corazón. Me parece interesante contar la masculinidad desde ahí, no desde lo físico o la acción.

--¿Cree que Barcelona era la ciudad ideal para rodar 'Day One'? Obviando que la serie se ambiente en el Mobile, aparecen muchas más localizaciones tecnológicas, como el Sincrotrón ALBA y Talent Arena.

Totalmente. A mí me hizo especial ilusión rodar en la localización del Sincrotrón porque cuando oí hablar de él la primera vez, cuando a raíz del acelerador de partículas se desarrollaron todo tipo de teorías de que se podría crear un agujero negro, intenté visitarlo, pero era muy difícil. ¡Y de repente estaba ahí! Los turistas conocen Barcelona por otras razones, pero me parece importante visualizar todos los sitios tecnológicos que hay en la ciudad.

Álex González y Alba Planas, en la presentación en Barcelona de 'Day One' / MANU MITRU / EPC

--¿Hizo 'casting' para el papel?

No, en esta ocasión me llamaron directamente. Desde la primera página del guion estaba dentro. Me enamoró el proyecto.

--¿Y cómo lleva los 'castings'?

No me encantan. Me parecen injustos para todas las partes, sobre todo para los directores, que pueden estar cuatro o cinco años con un proyecto y necesitan encontrar a la persona adecuada. En un 'casting' puedes hacer una muy buena prueba y luego no ser el idóneo para ese papel, o hacer una mala prueba porque has tenido un mal día y luego, cuando ya la gente confía en ti, desarrollas todas tus aptitudes. Tengo un amigo que se dedica a la tecnología y le propuse si había alguna forma de traducir el talento de una persona en datos. Estuvimos seis meses desarrollándolo, hablamos con un contacto en Silicon Valley y llegué a pensar que podía ser una posibilidad crear una 'app' para democratizar el proceso para todas las partes.

--Hizo de Ulises incluso antes de 'Day One'.

Cuando me llegó el papel pensé: No puede ser. Hay tres escenas concretas de la serie que hablan de esto y en el texto se dice literalmente "traducir las emociones al lenguaje matemático". Cuando las rodaba le mandaba pantallazos del guion a mi amigo. Me pareció una señal que no podía ignorar.