TV3 se vuelca en la Nit de les Lletres Catalanes

Este sábado 14 de marzo, TV3 y la plataforma 3Cat retransmitirán (22.00 horas) la Nit de les Lletres Catalanes, una gala de gran formato dedicada a reconocer la literatura en catalán, con los principales premios del sector del libro. La ceremonia, que contará con Xavier Grasset, Alba Riera y Elisenda Pineda como presentadores, se realizará desde la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

La Nit de les Lletres Catalanes toma el relevo de la histórica Nit de Santa Llúcia como la gran cita anual de la primavera, pistoletazo de salida de Sant Jordi. El acto lo organizan Òmnium Cultural y el Institut d’Estudis Catalans (IEC), con el apoyo de otras instituciones culturales.

155.000 euros a repartir

En total, serán 155.000 euros a repartir entre 12 premios literarios, más de 1.000 invitados y una puesta en escena concebida como espectáculo televisivo diseñada por Lluís Danés con diversas actuaciones musicales: Ginestá, Triquell, Gemma Humet, Ariadna Peya, Sandra Monfort y una banda dirigida por el pianista Xavi Lloses.

La gala incluirá la entrega de los siete premios que se fallaban tradicionalmente en la Nit de Santa Llúcia, sumará tres de nueva creación e incorporará el Òmnium a la mejor novela del año y el Montserrat Franquesa de traducción.

Entre los primeros, el Sant Jordi de Novela, con 75.000 euros de dotación, la más alta de las letras catalanas; el Mercè Rodoreda de cuentos y narraciones, el Carles Riba de poesía, el Joaquim Ruyra de narrativa juvenil y el Folch i Torres de novela infantil.

Ganadores

En los últimos días, ya se han avanzado los ganadores de los otros dos galardones que completan el listado original: el historiador y medievalista británico Paul Freedman recibirá el premio Joan B. Cendrós; mientras que el podcast 'La contracuberta', de Clàudia Rius, y 'Club Tàndem', de Juliana Canet y Marina Porras, compartirán ex aequo el Muriel Casals de comunicación.

Se estrenarán también el premio Àngel Guimerà de literatura dramática, el Vinyeta FICOMIC y el Lo Somni al nuevo talento literario.