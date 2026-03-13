Las teles y sus marcas

Tenemos muchas televisiones, ¿demasiadas? Pero no todas atesoran una buena marca.

Durante muchos años La 1 se ha denominado popularmente como “la normal”, en la época en la que sólo existían dos, con programas míticos de la casa como 'Informe semanal', 'Cesta y puntos' o 'Los payasos de la tele'. Después supimos que los payasos de verdad no fueron Gaby, Fofó y Miliki, sino los gestores de aquella casa que durante décadas gestionó el franquismo.

En la época en que Ramón Colom dirigía el ente se bautizó, para mí con acierto, como La Primera. Ignoro cómo, y por qué, se dejó escapar dicha marca. La 2 fue el segundo canal de TVE y comenzó sus emisiones en 1965. Durante sus primeros años emitía desde las siete de la tarde hasta cercana la medianoche. Fue bautizada desde sus inicios como la UHF, en términos populares la “Guachefe”, y recibía ese nombre porque ese era el tipo de frecuencia en la se sintonizaba. Posteriormente, se denominó “la segunda cadena”, y ya hace años que ha acortado su nombre como La 2.

Desde el pasado octubre las emisiones en Catalunya de La 2 residen bajo la marca La 2Cat. Pese a sus escasos seis meses de existencia, creo que es una marca que en un tiempo récord está más que consolidada, tanto por profesionales como por los espectadores, aunque yo tengo la impresión que La 2Cat” ha estado en casa toda la vida. Vale: toda, no. Pero la esencia de La 2Cat empezó a finales de los 60, con desconexiones y programazos como Giravolt, Vostè pregunta y tantos otros. Hoy, La 2 y La 2Cat conviven en la misma casa y en la misma frecuencia.

TV3 cumple 43 años en septiembre y es una marca histórica, admirada y reconocida internacionalmente. La aparición de la marca 3Cat bautizando propuestas digitales de la casa da lugar a confusiones y sospecho que la gente de la calle no ha comprado su nombre.

Noticias relacionadas

Si abrimos el melón del Canal SX3 (¡qué marca tan impronunciable!) descubrimos que es el sucedáneo de aquel Canal 33, que reparte sus contenidos así: el S3 para preescolar, el X3 para adolescentes, y un 33 nocturno dirigido a adultos, que incluye la emisión del gran programa 'La renaixença', de Peyu, que sin duda merece un mejor envoltorio. He hablado con algunos profesionales de la casa y directamente no la entienden. Por eso creo que convendría explicar mejor esa marca a la ciudadanía. O directamente rebautizarla.