Movistar Plus+ cerró 2025 con 278.000 nuevos clientes y superó los 3,8 millones de suscriptores

Movistar Plus+ consolidó su proyecto en 2025, al sumar 278.000 nuevos clientes y alcanzar los 3,8 millones de suscriptores entre IPTV (televisión por Internet gestionada por el operador) y OTT (servicios que se distribuyen a través de Internet abierto), lo que representa un crecimiento interanual del 7,9% y triplica el ritmo de 2024, cuando ganó 94.000 abonados.

La plataforma reforzó así su posición en el mercado y se hizo con los principales galardones de la industria audiovisual, según ha informado este viernes.

En Movistar Plus+ se pueden ver las principales producciones cinematográficas del año, como confirma la última edición de los Premios Goya, que otorgó 25 galardones a películas disponibles en la plataforma, entre ellos 13 para producciones originales de Movistar Plus+, incluyendo Mejor Película y Mejor Dirección para 'Los domingos'.

Además, la plataforma suma el reconocimiento internacional de 'Sirat', candidata a dos premios Óscar en la gala que se celebrará en la madrugada del 15 al 16 de marzo, hora española.

'Sirat', de Oliver Laxe, nominada a mejor película internacional en los Premios Óscar 2026. / MOVISTAR PLUS+ / Europa Press

Para el equipo de Movistar Plus+, estos reconocimientos y estos resultados son la confirmación de que su estrategia de negocio, basada en mejorar la propuesta de valor con diferenciación y mayor calidad en los contenidos, es la correcta.

Movistar Plus+, que encadena dos años consecutivos de crecimiento en clientes, continuará apostando por una ambiciosa producción original con el sello de Original Movistar Plus+, junto al mejor deporte en directo, cine de estreno y series internacionales, dentro de un modelo diseñado para llegar a más hogares y nuevos públicos.

En palabras del consejero delegado de Movistar Plus+, Daniel Domenjó: "El crecimiento de Movistar Plus+ demuestra que nuestro modelo funciona: apostar por el mejor contenido, el mejor deporte y por el talento creativo en España. Queremos seguir siendo un motor para la industria audiovisual y una plataforma cada vez más abierta, capaz de llegar a más hogares y conectar con nuevas audiencias, sin renunciar al sello de calidad que nos define".

Impulso a la producción original y al talento

Movistar Plus+ ha confirmado que continuará apostando por la producción propia y el talento creativo local, consolidando su papel como uno de los principales motores de la industria audiovisual en España, tal como ha venido haciendo con títulos de referencia que han marcado la conversación cultural y han obtenido reconocimiento nacional e internacional. Películas originales de Movistar Plus+ como 'Los domingos', 'Sirat' --que este fin de semana acaparará todas las miradas del cine español-- y series como 'Querer', 'Yakarta', 'Poquita fe' o 'Anatomía de un instante' son buen ejemplo de ello.

Además, Movistar Plus+ apuesta por series internacionales de éxito mundial como la aclamada 'Outlander o el éxito de 'Más que rivales', una revolución inesperada a nivel social fuera de España que ha cruzado fronteras y ha permitido a la compañía llegar a nuevos públicos.

Sam Heughan interpreta a Jamie Fraser en la serie de época 'Outlander'. / EPC_EXTERNAS

La plataforma también sigue estrenando y preparando títulos muy esperados: 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar, que se estrena en cines en marzo y que cuenta con la participación destacada de Movistar Plus+; las películas originales 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, y 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, apuestas claras por el cine español de calidad que, tras su paso por salas, programado para finales de este año, llegarán en exclusiva a Movistar Plus+.

El mejor deporte, seña de identidad

En el ámbito deportivo, este año han destacado grandes hitos en negociaciones, como la renovación de los derechos de la UEFA Champions League hasta el año 2031 y los de LaLiga hasta la temporada 2031/32, el anuncio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras llegar a un acuerdo con Dazn, o la reciente alianza con la FIBA (Federación Internacional de Baloncesto) para ofrecer las mejores competiciones internacionales a través de la plataforma.

Noticias relacionadas

Así, el deporte seguirá siendo uno de los pilares fundamentales de la oferta de Movistar Plus+, con clientes que confían en la plataforma como su lugar de referencia para disfrutar de las mejores competiciones.