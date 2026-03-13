El debate de TV3 de los candidatos a la presidencia del Barça lidera su franja de audiencia

El debate de TV3 entre los candidatos a la presidencia del Barça, Joan Laporta y Víctor Font, estuvo este jueves 12 de marzo cargado de tensión. En el programa se pudieron escuchar frases como "eres un trilero", mientras el presidente saliente avisaba de que el triunfo de su adversario "destruiría todo lo que tanto ha costado construir" y el aspirante afirmaba que tiene "133 propuestas" en su programa electoral contra ninguna de Laporta.

El programa especial de la cadena catalana obtuvo una audiencia de 174.000 telespectadores y un 17,2% de cuota de pantalla, liderando su franja. Eso sí, no se coló en el 'top 10' de los programas más vistos del día.

La jornada estuvo dominada, como es habitual, por el 'Telenotícies migdia' de TV3, con 423.000 seguidores y un 32% de 'share'.

Copa de la Reina de fútbol

El partido de fútbol de la Copa de la Reina entre el Badalona y el Barça, que se emitió antes del debate, también tuvo una gran acogida, con 401.000 fieles y un 21,5%.

Por detrás quedaron otros cuatro programas de TV3: 'Telenotícies comarques' (321.000 y 27,7%), 'Cuines' (298.000 y 23,6%), 'Telenotícies vespre' (254.000 y 17,3%) y 'Com si fos ahir' (254.000 y 23,2%).

En el séptimo puesto se coló el 'Telediario 2' de La 1 (227.000 y 11,4%). El 'top 10' lo cerraron dos programas de Antena 3, 'Pasapalabra' (204.000 y 13,1%) y 'Antena 3 noticias 2' (201.000 y 10,1%), y otro de TV3, la serie 'El paradís de les senyores' (196.000 y 19,4%).