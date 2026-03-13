Duelo Laporta-Font
El debate de TV3 de los candidatos a la presidencia del Barça lidera su franja de audiencia
El programa especial tuvo 174.000 telespectadores y un 17,2% de cuota de pantalla
Laporta y Font se enzarzan en el debate de TV3 con frases como "eres un trilero"
El debate de TV3 entre los candidatos a la presidencia del Barça, Joan Laporta y Víctor Font, estuvo este jueves 12 de marzo cargado de tensión. En el programa se pudieron escuchar frases como "eres un trilero", mientras el presidente saliente avisaba de que el triunfo de su adversario "destruiría todo lo que tanto ha costado construir" y el aspirante afirmaba que tiene "133 propuestas" en su programa electoral contra ninguna de Laporta.
El programa especial de la cadena catalana obtuvo una audiencia de 174.000 telespectadores y un 17,2% de cuota de pantalla, liderando su franja. Eso sí, no se coló en el 'top 10' de los programas más vistos del día.
La jornada estuvo dominada, como es habitual, por el 'Telenotícies migdia' de TV3, con 423.000 seguidores y un 32% de 'share'.
Copa de la Reina de fútbol
El partido de fútbol de la Copa de la Reina entre el Badalona y el Barça, que se emitió antes del debate, también tuvo una gran acogida, con 401.000 fieles y un 21,5%.
Por detrás quedaron otros cuatro programas de TV3: 'Telenotícies comarques' (321.000 y 27,7%), 'Cuines' (298.000 y 23,6%), 'Telenotícies vespre' (254.000 y 17,3%) y 'Com si fos ahir' (254.000 y 23,2%).
En el séptimo puesto se coló el 'Telediario 2' de La 1 (227.000 y 11,4%). El 'top 10' lo cerraron dos programas de Antena 3, 'Pasapalabra' (204.000 y 13,1%) y 'Antena 3 noticias 2' (201.000 y 10,1%), y otro de TV3, la serie 'El paradís de les senyores' (196.000 y 19,4%).
- El Torrente de Santiago Segura vuelve 12 años después con 150.000 entradas vendidas antes de su estreno
- Centenares de personas despiden en Nueva York a Willie Colón entre aplausos y salsa
- Rodolfo Sancho, la incorporación estrella a la serie 'Entre tierras': 'Mi personaje es un hombre que no se derrumba
- La saga 'Peaky Blinders' resurge en Netflix con la película 'El hombre inmortal
- Taz Skylar, el actor español de 'One Piece': 'Esta serie ha puesto a prueba mi resistencia
- Calvas, el último estigma estético femenino por derribar: 'Luchamos por visibilizar y normalizar la alopecia de las mujeres; no creas que eres la única
- Muere a los 89 años el periodista Raúl del Pozo, cronista político de referencia y escritor
- Escapada al concierto de Rosalía en Lyon y París: dónde dormir y comer