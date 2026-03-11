Rodolfo Sancho, la incorporación estrella a la serie 'Entre tierras': "Mi personaje es un hombre que no se derrumba"

La plataforma Atresplayer estrena este domingo 15 de marzo la segunda temporada de 'Entre tierras', la serie protagonizada por Megan Montaner. Ambientada 20 años después de la primera entrega, comienza con María (Montaner) obligada a adaptarse a los nuevos tiempos en los campos manchegos de los Cervantes, pero también dando ejemplo de resistencia cuando los cambios puedan arrasar con todo.

Los nuevos episodios cuentan con la incorporación al elenco de Silvia Abascal, Ginés García Millán, José Pastor, Itziar Miranda, Clara Garrido, Germán Alcarazu, Marina Guerola, Helena Ezquerro, Carlos Serrano-Clark, Helena Kaittani, Carlos Sholz y, sobre todo, Rodolfo Sancho.

El actor interpreta a Juan Toscano, el capataz del nuevo vecino de María, Varela (García Millán), que desestabilizará a la protagonista porque ambos sentirán una atracción mutua marcada por la culpa. "Juan es un hombre con un gran corazón, un padre de familia abnegado, una persona muy sobria, serena y tranquila", lo define el actor, que esta mañana ha presentado la nueva temporada de la serie en el festival de Málaga.

"Cuando arranca la serie, él tiene un enorme conflicto, que es que su mujer (Abascal) tiene una enfermedad complicada. Ese conflicto se acrecenta cuando conoce a María y, de forma inevitable, empiezan a aflorar ciertos sentimientos", explica. Ahí surge "la culpa que arrastrará durante la serie".

Sentimiento de culpa

"Él tiene la sensación de estar traicionando ya no solo a su mujer, sino sus propios principios", adelanta Sancho. "Yo había hecho personajes en los que, en momentos puntuales, podían sentir cierto sentimiento de culpa, pero no de una forma tan profunda y con un motivo tan grande como este", señala el actor, que tiene claro lo que ha aprendido con este papel.

"He podido profundizar un poco en ese estoicismo con el que enfrenta las cosas Juan. A pesar de todo, es un hombre que no se derrumba, que lidia con las cosas con mucha sobriedad y serenidad, con mucha fuerza. Eso no es algo que haya aprendido del personaje, pero quizá sí que es algo que le he podido aplicar", concluye.