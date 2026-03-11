Llucià Ferrer: el rei dels vespres

Tengo bastantes cuentas pendientes con algunas propuestas televisivas o radiofónicas a las que les debo un billete en esta columna. Y de hoy no pasa: una de ellas es el 'Atrapa’m si pots', presentado por Llucià Ferrer en TV3.

Por cierto, lo que vemos en Catalunya es la versión de un programa de idéntico formato que se puede presenciar también con el mismo título en A Punt, en IB3 ('Agafa’m si pots'), en TV Canarias ('Cógeme si puedes'), en Castilla La Mancha Media ('Atrápame si puedes', presentado por el gran Frank Blanco), en TV Galega ('Atrápame si podes')… Y a la sazón también en Aragón Televisión, Telemadrid, ETB, Canal Sur, y Canal Extremadura, etc…

En TV3 y al frente está Llucià Ferrer, que físicamente está igual que hace 30 años (que alguien me diga cual es el brebaje que toma porque lo adquiriré en una herboristería), y siempre va con un traje azul y zapatillas blancas. Todavía no he ligado porqué en la careta de entrada, que dura ocho segundos, para qué más, vemos una silueta con un sombrero azul y unos zapatos amarillos.

Acabada la careta, vienen corriendo cinco concursantes, se colocan detrás de un atril, y Llucià inicia a toda velocidad un programa que va pues... de un concurso que va de preguntas y respuestas. No existen pruebas físicas, ni nominados, no hay público en el plató, ni concursantes que se marchan a una isla… Nada.

Con esa sencillez le pasa la mano por la cara a otras propuestas, con un resultado final que cada día genera unas satisfactorias audiencias a tv3. Por su horario de emisión el 'Atrapa’m' es de aquellos programas que son vaselina para la casa, porque inicia un gran arranque que después rematan el 'Està passant', el TN Vespre, y el programa posterior.

Llucià está en su salsa, hablando con fluidez un catalán impecable y vocalizando muy bien (cosa que no se estila mucho en algunos profesionales…), con lo que le dará poco trabajo a Ignasi Oliver, lingüista del programa. Además es un programa que “fa país”, porque la gran mayoría de preguntas están llenas de temas del territorio.

Y por si ustedes no lo saben porque hace tiempo que no lo ven en pantalla, el 'Atrapa’m' está dirigido por Espartac Peran, junto con Marta Obiols. Así que le pongo un diez a los programas bien hechos, que no sólo no dan problemas a la casa y sino buenas audiencias.