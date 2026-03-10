Sílvia Abril salta sin red a La 2Cat: "Se me sale el corazón por la boca antes de empezar el programa"

Después de 'La recepta perduda', Sílvia Abril estrena este martes 10 de marzo un nuevo programa en catalán en La 2Cat, 'I ara què?' (22.20 horas). Se trata de un 'talk show' de lo más imprevisible, ya que cada semana recibirá a un invitado sin saber quién llama a la puerta.

--En ‘I ara què?’ no conoce al invitado que aparecerá por la puerta.

Así es, nunca sé quién me visita. Lleva una producción muy complicada detrás por el secretismo que envuelve el programa pero lo están consiguiendo.

--¿Esa característica no le daba un poco de vértigo?

Mucho no, ¡muchísimo! Pero a mí me encanta jugar y he descubierto que ni tan mal. Se me sale el corazón por la boca antes de empezar el programa y la adrenalina se me dispara, pero cada vez que aparece el/la invitado/a por la puerta empieza el juego y empieza la improvisación. El programa acaba siendo algo muy de verdad, muy divertido y con muchísimas sorpresas que el equipo lleva meses preparando.

--¿Tampoco hay un guion establecido de antemano, al no conocer al invitado, o tiene al menos algunas preguntas fijas? ¿Qué aporta esta característica al programa?

A mí me pasan unos temas sobre los que tengo que pensar. No hay guion, es un salto sin red pero el equipo trabaja el contenido con el invitado. Se preparan temas de los que el invitado quiere hablar y de ahí salen las sorpresas del programa. Acaba habiendo sorpresas para mí, pero también para el invitado.

--Se imagina que un día aparece un invitado por la puerta… ¿y no sabe quién es?

Pues que abra la puerta y que no conozca a la persona que entre es algo que puede ocurrir, pero yo no me corto un pelo y le preguntaría quién es, a qué se dedica, de qué quiere hablar y… ¡que empiece la fiesta!

--¿Por qué quiso que la acompañara en plató su perro Balú?

Porque el plató es mi casa y, por lo tanto, también la de Balú, que vendrá cuando quiera y pueda.

--¿Puede avanzar alguno de los invitados que pasarán por ‘I ara què?’, o los ámbitos a los que se dedican? Esta semana debuta con Santi Millán y Nora Novas.

Ya llevamos unos cuántos grabados pero no quiero que los espectadores lo sepan. Aquí vamos a jugar todos en la misma liga, pero os puedo adelantar que me han visitado personas vinculadas a la tele, a la moda, a la música, al teatro, a la salud, a la comunicación… y que las conversaciones han sido muy enriquecedoras.

--¿La televisión pública permite más libertad o impone más responsabilidad?

La responsabilidad con la que me tomo el trabajo es siempre la misma, independientemente de que la cadena para la que trabaje sea pública o privada. Pero yo estoy acostumbrada a hacer apariciones más cortas en televisión, esta vez yo llevo las riendas del programa y, por tanto, esa responsabilidad se alarga durante casi una hora.

--¿La televisión pública es hoy en día más valiente que la privada?

Estamos en un momento en que la televisión pública está apostando quizá por formatos más arriesgados, más atrevidos y variados y eso, para una juguetona como yo, me va a favor.

--¿Le molesta que a veces se valore más a los hombres cómicos?

Eso también está empezando a cambiar. Tenemos a mujeres cómicas al frente de proyectos en televisión, para mi gusto todavía somos pocas pero nos estamos abriendo, por fin, hueco.

--¿El humor necesita incomodar o ya no estamos para eso?

El humor siempre ha servido para hablar de temas a veces complicados e incómodos, sí. Las cosas, dichas con humor, siempre entran mejor.

--Cuando está en un programa, ¿se siente presionada por los datos de audiencia? ¿Es lo primero que mira al día siguiente?

La audiencia es un dato que siempre preocupa cuando estás haciendo tele, porque al final trabajamos para llegar a cuantos más espectadores mejor y es necesario que cadenas y productoras dejen recorrido y nos den el tiempo suficiente para que la audiencia nos encuentre ante tanta oferta como hay y decidan quedarse o irse, pero no soy obsesiva con los datos. Sé que es muy difícil gustar a todo el mundo, así que lo mejor que podemos hacer es estar convencidas del proyecto que tenemos entre manos y hacerlo lo mejor posible.

--Andreu Buenafuente y usted tuvieron que cancelar las campanadas en TVE por su baja médica. ¿Se plantean poder hacer la retransmisión este año?

De eso todavía no hay nada planteado, podría mentiros e inventarme una respuesta, pero no lo voy a hacer, queda mucho año por delante.

Silvia Abril / RTVE

--Cuando Andreu estuvo haciendo ‘Futuro imperfecto’ un día le sorprendió en plató imitando a Melody. Él aseguraba que no sabía que iba a aparecer. ¿Se imagina que ahora te sorprende él a usted en ‘I ara què?’ ¿Cómo reaccionaría?

Pues no lo sé, pero me encantaría. No sería la primera vez que se colaría en un programa mío, de hecho ya sucedió y apareció por sorpresa en el programa del que llevo ya cinco temporadas en La 2, 'La recepta perduda'. Lo hizo para devolverme la sorpresa que le di yo en su 'Futuro imperfecto' haciendo de Melody. Fue breve, pero muy divertido.

--Supongo que esta pregunta se la han hecho muchas veces: ¿Quién es más gracioso en casa?

Él, sin duda.