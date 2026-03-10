Hero Fiennes Tiffin, el joven y rebelde Sherlock Holmes que perpetua una gran saga de actores británicos

Desde hace unos días, Prime Video ha rejuvenecido al detective más famoso de todos los tiempos. El pasado miércoles estrenó la serie 'El joven Sherlock', creada por Guy Ritchie, que ya había sacado punta del personaje escrito por sir Arthur Conan Doyle en dos películas. Aunque ahora el protagonista de la ficción, que ya ha logrado escalar al primer puesto de lo más visto en España en la plataforma, tenga unos cuantos años menos que el que encarnó Robert Downey Jr. en los filmes del exmarido de Madonna.

Le da vida un actor de 28 años, el británico Hero Fiennes Tiffin. Hijo del director de fotografía George Tiffin y la directora Martha Fiennes, no pertenece al club de los intérpretes que prefieren ocultar su apellido famoso para pasar más desapercibidos, como ha hecho Louisa Jacobson, la hija de Meryl Streep que protagoniza 'La edad dorada' y que no usa ni el apellido de su madre ni el de su padre.

De hecho, Hero ha colocado Fiennes por delante de Tiffin, toda una declaración de intenciones. Muestra así con orgullo que es sobrino de dos estrellas británicas, Ralph Fiennes ('El paciente inglés', 'La lista de Schindler') y Joseph Fiennes ('Shakespeare in love', 'El cuento de la criada'), que precisamente interpreta a su padre en 'Sherlock'.

Los 'nepo babies'

Pero es que un nombre como Hero debe imprimir carácter. Igual que los de sus hermanos, tampoco nada comunes: Titan y Mercy. "No entiendo a qué viene tanto conflicto con los 'nepo babies', pero reconozco que sin mis tíos no habría conseguido meter la cabeza desde el principio", afirmaba el actor a la revista 'GQ', reconociendo así que su famoso apellido le allanó el camino en sus inicios.

Debutó en la gran pantalla en 2008 en 'Bigga Than Ben'. Un año más tarde, en 'Harry Potter y el misterio del príncipe' (2009), la sexta entrega de la prolífica saga del niño mago, fue elegido entre miles de chavales para encarnar a Tom Riddle, el chico que más tarde se convertiría en el temido lord Voldemot al que interpretaba su tío Ralph. Tenía 11 años. El director, eso sí, destacó su capacidad para encontrar "el lado oscuro" que requería el papel.

Hero Fiennes Tiffin (Sherlock Holmes) en una imagen de 'El joven Sherlock' / Daniel Smith / Prime Video

Después vendrían proyectos como 'Soldado Peaceful', 'Safe', 'Cleaning up' y, sobre todo, la saga 'After', cinco películas basadas en la serie literaria de Anna Todd, lanzadas originariamente en la plataforma Wattpad, sobre una tormentosa y ardiente relación que empieza en la universidad.

La saga 'After'

Los filmes, donde además de protagonista ejerció como productor, lo dieron a conocer sobre todo entre el público más joven y le proporcionaron mayor estabilidad en la difícil industria del cine. Aunque él nunca había renunciado a compaginar la interpretación con múltiples trabajos temporales: transportando sacos de tierra y escombros, preparando barbacoas, como recadero en platós de cine.... Y como modelo.

Josephine Langford y Hero Fiennes Tiffin, en 'After' / Prime Video

Trabajando de camarero en una de las producciones de su madre, le propusieron probar en la pasarela. Ha lucido palmito desfilando para firmas como Ferragamo, H&M y Dolce & Gabbana, aunque a él también le guste la comodidad de los chándals.

'El joven Sherlock' no es su primera colaboración con Ritchie, ya que trabajaron juntos en la película 'El ministerio de la guerra sucia', donde interpreta a uno de los soldados de élite del Ejército británico, a las órdenes de Henry Cavill, que atacaron a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

En Oxford con Moriarty

El director de filmes como 'Snatch. Cerdos y diamantes' y 'The Gentlemen: los señores de la mafia' se acordó de él cuando quiso darle una vuelta de tuerca al personaje que ya había explotado en películas como 'Sherlock Holmes' y 'Juego de sombras', mostrando sus años rebeldes de juventud.

Hero Fiennes Tiffin y Dónal Finn, en 'El joven Sherlock' / Daniel Smith / Amazon Prime Video

Porque en el primer episodio de la serie Sherlock está en la cárcel por robo. Su hermano Mycroft (Max Irons, hijo de Jeremy) lo saca de prisión y lo pone a trabajar como chico para todo en la universidad de Oxford, donde tiene la oportunidad de resolver su primer misterio (y de paso, limpiar su nombre de una acusación de asesinato) junto a un amigo que llegará a ser su némesis, James Moriarty (Dónal Finn).

Aunque Prime Video todavía no ha confirmado una hipotética segunda temporada, la serie, cargada de la acción habitual de las películas de Ritchie, podría tener una continuación, viendo sus buenos resultados. Sería la confirmación definitiva de un actor dispuesto a perpetuar el nombre de una gran saga británica de intérpretes.