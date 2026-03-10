Adiós, Piscis

Saludos Géminis, queridos Piscis, estimados Capricornio… la conocida astróloga Esperanza Gracia abandona la televisión. Fue la propia protagonista quien lo anunció en el programa Fiesta, de Telecinco. Ironías de la vida: ni el nombre de la protagonista -Esperanza- ni el título del programa -Fiesta- podían ser menos apropiados para notificar el cierre de una etapa de 30 años en televisión. No les diré que me he llevado un berrinche tremendo, ni que voy a entrar en huelga de hambre. Se va, y como decía aquel: pues bueno, pues vale, pues adiós.

Esperanza ha manifestado que durante la emisión de su programa en las madrugadas tan solo la veían personas mayores, que por motivos obvios ahora ya no están y que la generación Z y los millennials la pueden ver a través de redes sociales, con lo que se ha quedado sin audiencia. Por tanto nos quedamos sin su pregunta famosa, histórica y repetitiva: "¿Hay algo que te inquieta, te atormenta o te perturba?"

Vamos a ver: más allá de que finalice un programa de estas características, entiendo que muchas personas, especialmente de avanzada edad, instaladas en situaciones de soledad y de pobreza, han visto en programas similares al de Esperanza Gracia la posibilidad de dar un volantazo a sus vidas, dejándose la salud, el tiempo, el insomnio y gastarse en las llamadas telefónicas del horóscopo los cuatro duros que les quedaban, tan solo para esperar una palabra de aliento sin base alguna.

"Hola, soy Acuario, ¿qué tal me irá en el amor?"

Siempre me ha parecido no solo poco serio sino insultante el hecho de que alguien prediga tu futuro cogiendo una baraja de cartas, y que si cuentas cinco te aparece la carta del amor, y si cuentas seis aparece el ahorcado; y a partir de aquí construir un relato. He visto Juegos Reunidos Geyper más serios.

Lo que nunca me he creído es que desde programas similares se han pretendido explicar muchas cosas a partir del día del nacimiento de quien formula la pregunta: "¿Que Pepito es tímido?; ah, claro, normal, porque es muy de Acuario". Y eso sí: lo que nunca falta ha sido el afán recaudatorio. ¿O no? Porque esto del horóscopo, a según quién, le ha dado mucho dinero. ¿Legal? Sin duda alguna. ¿Discutible? Permítanme las dudas, de las que tengo pocas.

Venga, Esperanza. Gracias, Gracia.