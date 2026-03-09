Marc Ribas deja 'Joc de cartes' y TV3 ya tiene nuevo presentador

Después de nueve años al frente de 'Joc de cartes', el chef Marc Ribas dejará el exitoso concurso gastronómico de TV3, que ya tiene a su sustituto: Arnau París. El ganador de 'Masterchef 9' es ya uno de los rostros relacionados con la cocina en la cadena catalana, ya que desde 2022 participa en 'Cuines', otro de los programas en los que ha participado el propio Ribas.

Según ha adelantado el programa de Catalunya Ràdio 'Que no surti d'aquí', el relevo se producirá después de la versión veraniega del 'Joc de cartes'. Así, este verano Ribas todavía seguirá recorriendo Catalunya en busca de los mejores restaurantes de diferentes especialidades.

En otoño

Será ya en otoño cuando París coja el testigo del programa con el estreno de la nueva temporada. En el primer capítulo, incluso, los telespectadores podrán ver a ambos presentadores juntos en pantalla, cuando se produzca el testigo.

Arnau destacó en 'Masterchef' por su creatividad y su personalidad, aunque también como estratega. Tras alzarse con el premio del 'talent-show' de La 1 de TVE, llevó a cabo una estancia en el restaurante de Jordi Cruz, y puso en marcha su propio proyecto culinario, El Molí de la Vansa, dedicado a la gastronomía más selecta y a la producción de aceite de oliva. También es creador de contenido sobre temas culinarios en las redes sociales.

La cadena llevaba un tiempo buscando el relevo de Ribas, que deja 'Joc de cartes' para centrarse en otros proyectos, como sus propios restaurantes.

Muy buena audiencia

El veterano concurso gastronómico se encuentra en un buen momento de forma. Muestra de ello es, por ejemplo, el dato de audiencia de la última semana, cuando el programa alcanzó un 21,7% de cuota de pantalla y 344.000 telespectadores en busca del local que ofrecía la mejor 'calçotada' cerca de Barcelona.

Y eso que el concurso de TV3 lleva un tiempo saltando de la parrilla de programación de la cadena debido a la emisión de diversos partidos del Barça, que han hecho que 'Polònia' se haya podido ver algunos días los miércoles, en vez de los jueves.

Relevo en 'Masterchef'

Curiosamente, otro de los grandes concursos gastronómicos de la televisión española, y que precisamente fue el trampolín para Arnau París ('Masterchef'), anunció hace unas semanas un cambio de caras.

Samantha Vallejo-Nájera deja el concurso culinario después de 13 años en antena y 38 ediciones emitidas, sumadas las de anónimos, famosos, niños y abuelos. La sustiturá la creadora de contenidos Marta Sanahuja, más conocida como Delicious Martha, que será la nueva compañera de Pepe Rodríguez y Jordi Cruz en el veterano 'talent show' de cocina de La 1.