El cuadro que muestra desnudos a Pedro Sánchez y Begoña Gómez y del que todo el mundo habla

Todas las semanas, Pedro Sánchez es noticia por algún motivo. Hace unos días, por ejemplo, fue noticia al posicionarse en contra de las actuaciones de Donald Trump y Netanyahu respecto a sus ataques en Irán.

Pero esta vez, sin embargo, Sánchez ha sido noticia por un motivo muy diferente.

Cuadro sorprendente

En el programa 'Vamos a Ver', de Telecinco, se han mostrado imágenes de un cuadro de un pintor italiano en donde se representa la escena de Adán y Eva. La gran peculiaridad es que los protagonistas, en este caso, son Pedro Sánchez y su mujer Begoña Gómez Fernández.

El detalle que más ha llamado la atención de este cuadro es el tamaño del órgano sexual dibujado del presidente del Gobierno. La presentadora del programa, Patricia Pardo, ha comentado al respecto: "En este lienzo, en el que se ve a Pedro Sánchez y a su esposa como Dios los trajo al mundo, destaca por encima de todo la 'potencia' del presidente".

Grandes dimensiones

Según el programa, han encontrado el lienzo en el mercadillo El Rastro de Madrid: "Pedro convertido en el mismísimo Adán y Begoña representando a Eva. La obra sorprende por los personajes que aparecen, por la alegoría, pero, sobre todo, por las dimensiones del cuadro... y de lo que se muestra en él".

En el programa no han faltado las bromas; Patricia Pardo ha expresado: "Le estamos haciendo la campaña a Pedro Sánchez en todos los sentidos. Él dice que no haya guerra y nosotros mostramos que es mejor hacer el amor antes que la guerra".