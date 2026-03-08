La periodista Mayka Navarro vuelve de Maldivas con problemas de salud: "Caminar se me hace un mundo, es una sensación terrible"

La periodista Mayka Navarro ha regresado de su viaje a Maldivas con problemas de salud. Aunque hasta el lunes no podrá saber si se trata de Zika, Dengue o Chikungunya, el servicio de Medicina Tropical de Can Ruti ya le ha confirmado que la fiebre y los dolores articulares que ha sufrido en los últimos días se deben a una "infección vírica".

"Toda la semana pasada me encontré muy mal, con fiebre, dolor muscular y de articulaciones que yo atribuí a una gripe. No suelo cogerla, pero pensé:' si tienes gripe, fiebre'. Llamé a mi médico de confianza y me dijo que tomara paracetamol y antiinflamatorios para el dolor", ha explicado en el 'Supelement' de Catalunya Ràdio.

"El dolor puede ser crónico"

Sin embargo, estos dolores han ido a más y han hecho saltar las alarmas de los sanitarios, especialmente al conocer que ha estado de viaje en una isla del sur de Maldivas. "Hubo una noche que estaba como las mujeres cuando van a dar a luz, que no sabía cómo ponerme. No tenía sentido", ha detallado. La periodista, que reconoce ser "un blanco de los mosquitos" lamenta que estas picaduras le hayan provocado una "infección viral".

Unas análisis del servicio de Medicina Tropical de Can Ruti, que ya le han confirmado esta infección viral, podrán revelarle "este lunes" de qué se trata, aunque las principales hipótesis son Zika, Dengue o Chikungunya. Mayka sí ha aclarado que "no es peligroso ni que contagia" y que el tratamiento es "mucho reposo" para evitar que este dolor articular se vuelva "crónico".

"Ahora tenemos que esperar el nombre del 'bicho' para afinar más el tratamiento", ha reconocido. Mayka Navarro también ha aclarado que cumplirá con el reposo porque "caminar se me hace un mundo. Es una sensación terrible", según ha afirmado a Roger Escapa.