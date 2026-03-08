La historia desconocida de Lolo Rico, la creadora de 'La bola de cristal' que desafió las normas en los 80

En el cementerio de Polloe, en San Sebastián, hay una lápida que se distingue de las demás porque tiene pegada una bola de cristal. Alguien ha dejado colgado también un dibujo de una mujer de frondosas cejas, colmillos puntiagudos y con cables como cabellera. Es la Bruja Avería, el personaje más emblemático de 'La bola de cristal', el transgresor programa infantil y juvenil de los años 80 que marcó a varias generaciones de españoles, sobre todo a los que entonces iban al colegio.

La tumba, cómo no, pertenece a su creadora, Lolo Rico. Coincidiendo con el Día de la Mujer, La 2 recupera este domingo 8 de marzo (21.00 horas) dentro de 'Imprescindibles' el documental 'Los poderes de Lolo', que se estrenó hace dos años con motivo del 40º aniversario de ‘La bola de cristal’.

El trabajo repasa la vida de Rico, una mujer que, en lo personal, se rebeló contra las imposiciones sociales de su época y, en lo profesional, impulsó un espacio infantil que animaba a los niños a usar su imaginación y a desarrollar un espíritu crítico, les enseñaba que no pasaba nada por ser diferente y por el que desfilaron los artistas más 'underground' de la movida madrileña.

Porque en 'La bola de cristal', que se emitió desde 1984 a 1988 en La 1 de TVE los sábados por la mañana, podía aparecer desde Javier Gurruchaga dando un discurso caracterizado como Margaret Thatcher a una Alaska con los pelos de colores, la presentadora, intentando seducir a un Kiko Veneno transformado en Frankenstein. O Pablo Carbonell disfrazado de vampiro y aconsejando a la joven audiencia: "Que no te chupen la sangre, la autonomía es tuya".

Los Electroduendes

"Dile al coco que piense un poco"; "Solo no puedo, con amigos sí"; "Crecer es estupendo"; "Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele", fueron algunas de las frases que 'La bola de cristal' convirtió en himnos en un programa que trataba a los niños como adultos y que hizo que su público creciera aprendiendo con los ácidos guiones de los Electroduendes y descubriendo nuevos grupos musicales que grabaron allí sus primeros videoclips.

Como Mecano, El último de la Fila, Nacha Pop, Radio Futura, Los Secretos, Los Ronaldos, Gabinete Caligari, Siniestro Total, Golpes Bajos y Hombres G. "Lolo Rico fue una gran descubridora de talentos", recalca en el documental Anabel Alonso, que hizo sus primeros pinitos televisivos en este 'show'.

Los Electroduendes, en 'La bola de cristal' / RTVE

"Fue un programa crítico, musical, libre, que no existe hoy", considera Kiko Veneno en este trabajo, dirigido por Nino Fontán e Itziar Bernaola y realizado por Miguel Alba Rico, uno de los siete hijos de Lolo Rico, que ejerce también de narrador. Eso sí, Rico acabó dimitiendo como directora cuando le censuraron un gag.

"En el programa lo hacíamos todo en plan cutre, artesano", reconoce en 'Los poderes de Lolo' Matilde Fernández Jarrín, realizadora de 'La bola de cristal'. De hecho, algunos de los hijos de Lolo Rico colaboraron en el espacio como guionistas y como actores en los 'sketches', muchos de los cuales se rodaban en la casa familiar, como recuerda a EL PERIÓDICO Miguel Alba Rico.

La directora, por ejemplo, se dejaba aconsejar por su prole a la hora de llevar artistas al programa. "A mi madre le gustaban las ideas de los jóvenes porque eran mucho más novedosas y tenían menos filtros, menos corsés", recuerda Alba Rico. "Cuando eres joven eres mucho más rebelde, y a mi madre le encantaba esa rebeldía", señala el realizador del documental.

Historia de malos tratos

Lo que muchos no saben es que la mujer que ideó tal éxito televisivo formó parte del Opus Dei, fue maltratada por su marido (un economista de la alta burguesía) y solo logró labrarse una carrera en televisión cuando se separó. Antes, su esposo y sus padres solo le permitieron cumplir su sueño de aspirar a ser algo más que esposa y madre dedicándose a escribir libros infantiles, lo único permitido "para una mujer decente de la época", como recuerda la propia Lolo Rico en una entrevista de archivo.

Alaska, en 'La bola de cristal' / RTVE

"Fue una madre muy diferente, que te vestía la vida con una fantasía", rememora el realizador de este documental, que también incluye declaraciones de dos de sus hermanos, de la asesora pedagógica de 'La bola de cristal', el documentalista del 'show', el diseñador de los Electroduendes, el productor televisivo Emiliano de Pedraza, el productor musical Capi Arenas y artistas como Pablo Carbonell, Loquillo y Javier Gurruchaga.

La ausencia de Alaska

Faltan, eso sí, declaraciones de Alaska. "No hubo compatibilidades de agenda", zanja Alba Rico que, sin embargo, reconoce que la cantante "está muy lejos hoy en día de lo que es 'La bola de cristal'".

María Dolores Rico, más conocida como Lolo Rico, con la Bruja Avería y los Electroduendes. / FERNANDO VILLAR

Alba Rico considera que 'La bola de cristal' "podría funcionar" con los niños de hoy, que "se quedarían como locos sin entender nada de los Electroduentes y que irían enamorándose del resto de secciones poco a poco". "Las cortinillas, por ejemplo, son superactuales: decirle a un niño que los problemas no duran para siempre, pedirles que lean o decirles que no pasa nada si te haces pis en la cama", enumera.

Cada uno de los 12 capítulos irá precedido de una cabecera nueva y una serie de testimonios en los que personalidades de la vida social y cultural cuentan cómo recuerdan el programa o cómo les influyó. Ya lo cantaba Alaska en la sintonía original: "¿Qué tiene esta bola que a todo el mundo le mola?".