RTVE refuerza su programación por el 8M bajo el lema ‘Las voces de TODAS’

RTVE ha preparado una programación especial para este fin de semana con motivo del Día Internacional de la Mujer. Bajo el lema ‘Las voces de TODAS’, la corporación pública apuesta por amplificar las experiencias y reivindicaciones de mujeres de distintos ámbitos, visibilizando los desafíos y discriminaciones que aún persisten.

La programación especial incluirá además dos noches temáticas en televisión. El 7 de marzo, La 1 centrará su atención en Nevenka Fernández, protagonista de la primera condena a un político en España por acoso sexual, cuando se cumplen 25 años de la denuncia, con una entrevista en 'Informe Semanal' y el estreno en abierto de la película 'Soy Nevenka', de Icíar Bollaín.

Un día después, el día 8 de marzo, los contenidos del Día de la Mujer se concentrarán en la noche de La 2, con ‘Los poderes de Lolo’, un documental sobre la revolucionaria creadora de ‘La bola de cristal’; las entrevistas a la actriz Inma Cuesta y la periodista Almudena Ariza en 'Al cielo con ella'; el estreno del 'talk show' 'Zero dramas', con Loles León, que debatirá sobre la esclavitud de la belleza, y la emisión de la película 'Matria'.

Los servicios informativos de RTVE también desplegarán una cobertura especial del 8M, con reportajes, entrevistas y el seguimiento de las manifestaciones en todo el país. Además, ‘Objetivo Igualdad’ se centrará el domingo 8 en las mayores de 65 años, la soledad no deseada y la violencia de género, y entrevistará a María Bestar por su documental ‘No estás loca’.