'Outlander' afronta su final en Movistar Plus+: ¿morirá Jamie Fraser en la temporada 8?

Desde su estreno en 2014, 'Outlander' ha combinado un apasionado relato romántico con viajes en el tiempo, emotivas tramas familiares y un repaso a la historia de Escocia y EEUU. La serie basada en la saga literaria de Diana Gabaldon nos ha llevado por diferentes partes del mundo siguiendo el periplo de una pareja, Jamie y Claire (Sam Heughan y Caitríona Balfe), destinada a estar junta aunque pertenezcan a épocas distintas.

Ella, al siglo XX, cuando fue enfermera en la segunda guerra mundial para el ejército británico y acabaría convirtiéndose en médico. Él, al siglo XVIII marcado por las luchas de clanes en Escocia. Ya convertidos en matrimonio, exploraron la Francia anterior a la revolución y acabarían participando en la guerra de la Independencia americana que llevaría al nacimiento de Estados Unidos. ¿Pero el destino los mantendrá unidos o habrá nuevos vaivenes para el matrimonio Fraser en la octava y última temporada de la serie?

Movistar Plus+ estrena este sábado 7 de marzo la última entrega de episodios de 'Outlander', con momentos conmovedores pero también desgarradores para la familia Fraser, con el regreso y la reunión de varios rostros conocidos. El clan se enfrenta, además, a una profecía devastadora: un libro de Frank Randall, el primer marido de Claire, predice la muerte de Jamie. Sabiendo que en el pasado no han podido alterar la historia aun sabiendo de antemano lo que iba a ocurrir, los Fraser se enfrentan a la pregunta de si el destino del patriarca está sellado.

La profecía de la muerte de Jamie

"Mi personaje es como un gato con siete vidas. Ha afrontado la muerte muchas veces, pero ahora sabe qué dejaría atrás si ocurriera. Ya perdió a Claire una vez y ahora tiene mucho más que perder: su familia entera. Nunca ha tenido miedo a la muerte en sí, sino a dejar a Claire", explica Sam Heughan sobre el siempre aguerrido Jamie.

En anteriores temporadas, un libro ya auguró su muerte en un incendio, del que finalmente acabó librándose. Pero esta vez reconoce que es diferente. "Que la información venga de Frank le toca a Jamie una fibra sensible, algo que quizá nunca terminó de resolver respecto a su relación con Claire. Así que creo que hay varias razones por las que probablemente se toma esto más en serio", añade el actor.

Jamie y Claire, en familia, en la octava temporada de 'Outlander' / MOVISTAR PLUS+

"Esta temporada es sobre despedidas, pero también sobre legado. Claire llega al final siendo plenamente quien siempre estuvo destinada a ser", avanza por su parte Caitríona Balfe. Sin embargo, los actores reconocen que no saben a ciencia cierta cuál va a ser el final de la serie, porque se han rodado varios finales para evitar filtraciones.

El amor que sobrevive al tiempo

El que sí que tiene claro cómo acabará es Ronald D. Moore, 'showrunner' y productor ejecutivo de la serie. "Desde el principio, 'Outlander' ha sido una historia sobre cómo el amor sobrevive al tiempo, a la guerra y a la pérdida. El final debía honrar ese viaje emocional", explica.

La octava y última temporada comienza con las colonias americanas todavía en guerra contra Inglaterra, y con Jamie y Claire de vuelta a su hogar en Carolina del Norte, Fraser's Ridge, ahora un próspero asentamiento que ha crecido y florecido en su ausencia.

Sophie Skelton, Richard Rankin, Caitriona Balfe y Sam Heughan, en la octava temporada de 'Outlander' / MOVISTAR PLUS+

Con nuevas llegadas y cambios realizados durante los años que estuvieron fuera, los Fraser se enfrentan a la pregunta de qué están dispuestos a sacrificar por el lugar que llaman hogar y, lo que es más importante, qué sacrificarían para permanecer juntos. Mientras mantienen un frente unido contra los intrusos externos, secretos familiares que finalmente salen a la luz amenazan con separarlos desde dentro.

Las novelas de Diana Gabaldon

La última temporada de la serie, compuesta de 10 episodios, tiene como base el final del octavo libro, 'Escrito con la sangre de mi corazón' (2014), el noveno, 'Cuenta a las abejas que me fui' (2021), íntegramente, y el décimo, 'A Blessing for a Warrior Going Out', que la escritora Diana Gabaldon aún no ha publicado. Estas últimas entregas transcurren durante la guerra de la Independencia de Estados Unidos y parece que el final de la serie no será el mismo que el de la saga literaria.

Sam Heughan y Caitriona Balfe, en la octava temporada de 'Outlander' / MOVISTAR PLUS+

Junto a Balfe y Heughan, en el elenco principal repiten Sophie Skelton como Brianna, su hija; Richard Rankin como Roger MacKenzie, su yerno; John Bell como Ian, su sobrino; David Berry como su amigo Lord John Grey; Charles Vandervaart como William Ransom, el hijo ilegítimo de Jamie; Izzy Meikle-Small como Rachel, la reciente esposa de Ian; Marsali (Lauren Lyle), la hijastra de Jamie, y Fergus (César Domboy), su marido.

Entre las nuevas incorporaciones están Kieran Bew como el capitán Charles Cunningham; Frances Tomelty, como Elspeth Cunningham, madre de Charles, y Carla Woodcock, como Amaranthus Grey, otra figura completamente nueva en la saga.