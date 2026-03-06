Por unas audiencias más justas

Las audiencias de la televisión en España las gestiona una empresa llamada Kantar Media. Un total de 5.920 audímetros repartidos por todo el territorio -en hogares representativos de la población- determinan una muestra del consumo de televisión. Es decir, que las audiencias que leemos cada día sólo son muestras. Representativas, pero muestras. Te las creerás, o no, pero siguen siendo muestras. Y mueven muchísimo dinero en la industria de la televisión y determinan sueldos de personas y productoras.

Está prohibido solicitar un audímetro. Usted recibirá una llamada telefónica en donde se le ofrecerá disponer, conectado a su televisor principal, de dicho audímetro: un aparato similar en tamaño al que en su día fue el famoso decodificador de Canal Plus, y que durante 24 horas envía una señal permanente a la central sobre el programa que está sintonizando su televisor principal. Si usted mira su programa favorito en la tele de la cocina o en la de su habitación, no sirve nada.

Desde hace años, los horarios de las audiencias se cierran cada noche a las 2:30. Tarde, no. Tardísimo. Se entiende que a esa hora el número de personas conectadas frente al televisor principal es residual y por tanto no computan para hacer la media de audiencia de cada cadena. Aquí es donde pongo el dedo en la llaga. ¿Por qué a esa hora, y no antes? ¿Quién determinó que fuera así? ¿Es imposible rectificar? Creo que deberíamos actualizar urgentemente ese tramo porque en la actualidad los pódcasts de audio y las plataformas de video se consumen en tablets y móviles de manera mayoritaria. Y no cuentan.

Mi reivindicación básica en este billete radica en debatir por qué las audiencias se cierran tan tarde, a horas en las que lo normal resulta estar en el tercer sueño. Por ello propongo practicar en televisión un horario más justo y más europeo: por ejemplo, cerrarlas a las 12 de la noche. No me refiero a que las teles dejen de emitir a esa hora. Eso sería bolivariano. Tan sólo a la hora a la que se cierran las audiencias.

Hay cosas en la vida que históricamente están establecidas de una forma, como el cambio horario. Llevamos años en los que parece que sí, pero pasan las décadas y seguimos igual. Igual que la hora del cierre de las audiencias.