'Day One', el 'thriller' tecnológico de Álex González en la Barcelona del Mobile World Congress

En los tiempos que corren, en los que la tecnología se ha vuelto imprescindible en nuestra vida diaria, hay cada vez más proyectos televisivos que nos invitan a reflexionar sobre sus límites. Es lo que lleva tiempo haciendo con tino 'Black Mirror' y lo que también se propone 'Day One', serie que Amazon Prime Video estrenará el próximo viernes 13 de marzo (y el 22 de marzo también llegará a TV3 y 3Cat). Protagonizado por Álex González ('El Príncipe', 'Operación Marea Negra') y Alba Planas ('La virgen roja'), este 'thriller' sacará partido de la Barcelona más tecnológica, ya que su trama se desarrolla en medio de la celebración del concurrido Mobile World Congress, que precisamente se está celebrando estos días en la capital catalana.

El suicidio de la hermana del protagonista, víctima de acoso 'online', es el punto de partida de esta ficción salpicada de acción. "Mi personaje es Ulises, un genio tecnológico que después de lo que le ocurre a su hermana da un paso a un lado y se centra en divulgar e investigar cómo se puede seguir avanzando, pero poniendo ciertos cortafuegos para protegernos ante la tecnología", avanza González.

Álex González y Alba Planas, en 'Day One' / AMAZON PRIME VIDEO

Diez años después, la llamada de su exsocio y amigo (Asier Etxeandía) advirtiéndole de un peligro a nivel mundial lo obliga a regresar a la capital catalana en pleno Mobile World Congress, cuya fundación figura como productora asociada de la serie. A partir de ahí entra en contacto con una joven, Rebeca (Planas), para enfrentarse a un enemigo común, una especie de gurú tecnológico al estilo de Elon Musk al que da vida Jordi Mollà.

Como 'The last of us'

"A mí Rebeca y Ulises me recuerdan, salvando las distancias, a los personajes de 'The last of us'. Son dos personas que jamás se hubieran encontrado porque no tienen absolutamente nada que ver, pero que de pronto se unen en un contexto concreto y aprenden el uno del otro", explica Planas, cuya rompedora estética en 'Day One' (con cejas decoloradas incluidas) recuerda a la Lisbeth Salander de la saga 'Millennium'.

Alba Planas, en 'Day One' / AMAZON PRIME VIDEO

"Rebeca es una ingeniera informática que pone un poco el contrapunto de luz a la serie, que tiene momentos bastante oscuros", señala la actriz, que no cree que 'Day One' se moje más a favor o en contra de la tecnología. "Es una ficción que no pretende sentar cátedra ni decirte lo que hay que pensar, sino que plantea un debate y que luego cada espectador saque sus conclusiones", comenta Planas.

Seis episodios

"Es un conflicto que está a la orden del día y creo que nadie tiene una respuesta clara porque, por muy 'antitech' que seas, todos tenemos un Smartphone y necesitamos la tecnología para vivir", añade la actriz que protagonizó 'La virgen roja' sobre esta serie compuesta de seis episodios que "está hecha para entretener pero que también puede dejar una semilla que nos puede hacer pensar", afirma González.

Álex González y Alba Planas, en el rodaje de 'Day One' / LANDER LARRAÑAGA / PRIME VIDEO

"Sirve como recordatorio de que debemos ser un poco más precavidos con toda la información que vamos dejando a través de las redes sociales y que nos hace vulnerables", recalca el actor, a quien acompañan en el reparto nombres como Renata Notni, Mireia Oriol e Iván Massagué.

Inspector de homicidios

Este último interpreta al inspector de homicidios de los Mossos que investiga un asesinato y que, además, está luchando contra un tumor cerebral. "Toda la serie gira en torno a la IA y veremos los límites entre la humanidad y la evolución de la ciencia", resume el actor. "Porque la tecnología puede suponer un gran avance a nivel médico, pero también puede tener un mal uso, y eso es un peligro del que se tiene que hablar", considera.

Jordi Mollà, en 'Day One' / AMAZON PRIME VIDEO

Algunas de las localizaciones tecnológicas más emblemáticas de Barcelona, muchas de las cuales nunca habían aparecido en pantalla, han acogido la mayor parte del rodaje de 'Day One', como el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), el Sincrotrón ALBA, Talent Arena, la Torre de Collserola, la Universitat Pompeu Fabra (UPF), el Mirador Torre Glòries y el Distrito 22@. Aunque la Universidad de La Laguna, en Canarias, también ha sido otro de los escenarios de la grabacion.

Barcelona tecnológica

"Barcelona estaba en el ADN de este proyecto, porque ha sido muy importante como HUB tecnológico y tiene toda una tradición en ese ámbito", explica Cristina Pons, creadora, guionista, 'showrunner' y productora ejecutiva de 'Day One', junto a César Martí ('Guernika bajo las bombas'), Sara Fernández-Velasco ('Memento Mori') y José Velasco ('El Cid'). La dirección corre a cargo de Marta Pahissa ('El mal invisible') y Víctor Cuadrado ('Sagrada Familia'), mientras que en el guion también participan Luis Arranz ('Memento Mori'), Luis Moreno ('El Cid') y Juan Salvador López ('La Casa de Papel').