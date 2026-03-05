Cosas que me importan muy poco o nada

Doy por hecho que ustedes están al corriente de la polémica entre Sarah Santaolalla y Vito Quiles. A ver: menciono el término “polémica” porque el de mojiganga, bullicio o zalagarda ya estaban pillados por estos dos a quienes les encanta aparecer permanentemente en los medios. De hecho, conmigo lo han conseguido.

Pese a que me importe muy poco el encontronazo mediático que tuvieron, a ambos les funciona en positivo porque públicamente acaban retroalimentando sus discursos. A ellos y a quienes les avalan. Bien, supongo que ellos sabrán. O no sabrán, porque son muy jóvenes todavía y se darán cuenta de aquí a unos años de que en plena era de la IA se han convertido en dos robots, a pesar de que ambos defienden que son personas libres para decir y hacer lo que desean.

Eso sí: me llama la atención que mi admirado Xabier Fortes haya manifestado su “pesar al comprobar cómo el dolor de Sarah Santaolalla no deja a nadie indiferente al ver cómo se le quiebra la voz”. Bueno, pues a mí sí que me dejó indiferente, y esos semilloros (propios de una compañía de teatro infantil porque yo no vi ni una lágrima) sólo me sirven para escribir este billete. Espero que su brazo esté mejor. Sea el que sea.

Y salimos de Málaga para entrar en Malagón con el otro personaje, el Quiles éste, a quien ya he mencionado una vez en esta columna. Esta ya es la segunda y espero que la última. El joven se ha convertido en un aprendiz de extorsionador público señalando a todo aquello que a él no le gusta. Lo que le agrada lo convierte en un masaje, pero aquello que no es de su gusto lo transforma en una batalla dialéctica con una táctica que está demasiado vista: acercarse al personaje interrumpiendo cualquier respuesta que esté haciendo, formulando preguntas seguidas sin dejar espacio a la respuesta y colocando la educación a la altura del lugar en el que la espalda pierde su honorable nombre.

Por cierto, también me importa poco, o menos 200 en una escala de 10, que Carlos Lozano haya resultado el ganador del concurso Gran Hermano Dúo 4, en una final que ha contado con menos audiencia de todas las ediciones del reality con famosos y que finalizó a las dos de la mañana. A este concurso alguien le ha puesto la pierna encima para que no levante cabeza.