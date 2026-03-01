La gala de los Goya en Barcelona arrasa con un 26% de audiencia, la más vista de los últimos 3 años

Una media de 2.396.000 espectadores siguieron por La 1 de Televisión Española (TVE) la retransmisión en directo de la gala de la 40 edición de los premios Goya en Barcelona, lo que la convirtió en líder de audiencia de la noche de este sábado con una cuota de pantalla del 26 %, la más vista de los últimos tres años y la de mayor cuota de los últimos seis.

La ceremonia, que tuvo lugar en el Auditori del Centre de Convencions Internacional de Barcelona, fue vista en algún momento de la noche por 5.162.000 espectadores únicos, según los datos proporcionados este domingo por la consultora Barlovento Comunicación, con datos de Kantar. El minuto más visto, con 2.808.000 espectadores, fue a las 23:01 horas.

Noticias relacionadas

Alauda Ruiz de Azúa recoge el Goya a mejor guión original por 'Los domingos'. / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

En cuanto al perfil de la audiencia, la consultora detalla que por franjas de edad las principales fortalezas se encuentran en jóvenes de entre 13 y 24 años, con un 37 % de la cuota de pantalla, y adultos de entre 25 y 44 años (32,2 %) y de entre 45 y 64 años (27,7 %).