Historia
RTVE pone a disposición de los ciudadanos un buscador de los documentos del 23F creado con IA
Gracias a la iniciativa de RTVE, investigadores, estudiantes y ciudadanos podrán consultar de manera sencilla los documentos desclasificados del 23F, fortaleciendo así la memoria democrática
Radio Televisión Española (RTVE) ha puesto a disposición de todos los ciudadanos un buscador que ha creado con inteligencia artificial (IA) que permite consultar fácilmente los documentos desclasificados del intento de golpe de Estado del 23F.
La corporación explica en su web que ha transformado "en tiempo récord" una herramienta tecnológica concebida inicialmente para uso interno en un recurso público, de forma que cualquier ciudadano pueda buscar y comprender la documentación compleja desclasificada.
El buscador de documentos del 23F, desarrollado por el equipo de Sistemas e Innovación de RTVE, es una herramienta sencilla de manejar en la que el usuario puede ver cada documento con su archivo original, el texto transcrito, un resumen automático y palabras clave como nombres propios o lugares.
Con esta iniciativa, RTVE pretende reforzar su compromiso con el servicio público y dar un paso más en su misión de ofrecer "contexto, rigor y acceso a la información relevante" para investigadores, estudiantes, periodistas y ciudadanos.
Y también para informar de un episodio clave de la historia de España, como fue el fallido golpe de Estado del 23F, facilitando "el acceso directo a las fuentes, fortaleciendo la transparencia y la memoria democrática", añade la corporación.
