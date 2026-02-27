RTVE emitirá la gala de los Premios Goya en directo desde Barcelona con Rigoberta Bandini y Luis Tosar

RTVE ha desplegado una cobertura especial para celebrar el 40 aniversario de los Premios Goya con una programación culminará este sábado con la gala de entrega de los galardones más importantes del cine español.

La ceremonia, que se emitirá en directo desde las 22:00 horas en La 1, TVE Internacional, RNE, RTVE Play y, por primera vez, en La 1 Ultra HD, se celebrará en el Auditori Fòrum CCIB de Barcelonay estará presentada por la cantante Rigoberta Bandini y el actor Luis Tosar, con los comentarios de Carlos del Amor.

Antes, la alfombra roja contará con un especial conducido por Elena S. Sánchez, Carlos del Amor, Miriam Moreno, Rafa Muñoz, Cristina Villanueva y Sara Rancaño, que entrevistarán a los invitados y ofrecerán imágenes de la llegada de todas las celebridades con la cámara glambot.

Por su parte, la plataforma RTVE Play ofrecerá un especial en directo con Inés Hernand, Nuria Marín y Marina Rivers. La jornada se completará en La 1 con la emisión durante la tarde de las películas premiadas ‘CampeoneX’ y ‘Thi Mai rumbo a Vietnam’ y, tras la ceremonia, ‘Cinco lobitos’.

Como novedad para este año, la gala también se podrá seguir en catalán a través de La 2Cat, con comentarios de Silvia Tarragona y Montse Soto.