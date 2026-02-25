TV3 cerrará el expediente a Xavi Valls por la guerra con 'Fanzone'

Aunque todavía quedan unos días para que finalice el proceso, TV3 cerrará el expediente que había abierto a Xavier Valls. La cadena tenía que decidir si el veterano periodista deportivo, presentador del programa 'Onze', había vulnerado el libro de estilo por sus críticas en antena hacia 'Fanzone', el nuevo 'show' de Gerard Romero en la cadena catalana sobre el Barça.

El motivo del conflicto estaba en los cambios de programación que ha sufrido últimamente 'Onze' por culpa de la emisión de 'Fanzone', una producción externa dirigida y presentada por Romero que se emite desde el teatro del Foment Cultural i Artístic de Molins de Rei. Ambos espacios coinciden los jueves, aunque 'Onze' se emite de lunes a viernes en Esports 3 y 'Fanzone', únicamente los jueves en TV3.

Críticas en antena

TV3 lleva más de una semana recopilando información sobre el caso y valorando si se habían incumplido las normas internas de 3Cat, ya que la apertura del expediente no implicaba, de momento, ninguna medida disciplinaria o sanción. Todo dependía de si al final la cadena decidía si Valls había cometido una infracción al haber criticado abiertamente a TV3 por los cambios de programación de 'Onze' por culpa de 'Fanzone', en vez de haber utilizado los canales internos de la casa.

El pasado martes, el primer día que Valls volvió a presentar 'Onze' después de haber salido a la luz que se le había abierto un expediente, varios colaboradores del programa le mostraron su apoyo en antena. Él tiró de ironía al advertir a uno de ellos: "Si hoy te portas mal te meteré en la nevera o te abriré un expediente".

Los canales adecuados

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, Valls ha reconocido que no utilizó el canal adecuado para realizar la crítica, lo que ayudará a que se cierre el expediente y se quede solo en una advertencia.

A finales de enero, Valls visualizó la polémica en pantalla, comenzando la emisión de 'Onze' ataviado con una gorra con un logotipo que era todo un guiño al programa de Romero: 'Fan Onze'.

Ironía

"Ahora comienza el 'late' de verdad, el espectáculo, el juego de luces, las bufandas, las majorettes, los 'capgrossos'", ironizó con mucha sorna el veterano periodista, imitando la famosa 'haka' de Gerard Romero.

Eso mismo día, justo antes de comenzar la emisión de 'Onze', Valls ya había publicado en su cuenta de X una foto en la que aparecía en la redacción de deportes de TV3 con la citada gorra, aludiendo así sutilmente a la polémica. "Recordad que hoy después del 'Fanzone' dan 'Onze'. ¡Os esperamos a las 23.45 horas con una tertulia explosiva", avanzaba a los fans del programa.

Duro comunicado

Esa misma semana, el Consell Professional d'Informatius i Esports de TV3 había lanzado un duro comunicado en contra de 'Fanzone'. En el texto señalaban su "malestar y perplejidad" ante los intentos de la dirección de 3Cat de "encajar" 'Fanzone' en la parrilla "traspasando líneas rojas" y "menospreciando al Departament d'Esports".