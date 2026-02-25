Televisión y Mas
La "potente" IA
Leo en un portal informático que Google está encaminando su carrera hacia la inteligencia artificial hipotecándose hasta el año 2126. Lo han leído bien: un siglo. Una propuesta de deuda con vencimiento hasta ese año. Todo ello sabiendo que Google tiene 27 años de vida.
Examinado desde la frialdad, resulta normal que a una entidad bancaria se le escape la risa cuando cualquiera que superamos los 60 años aspiremos a solicitar una hipoteca a cien años vista. Normal.
A mí me resulta escalofriante que un invento como la IA, creado por seres humanos -ya que está desmentido que lo haya parido un búfalo-, cuyo objetivo a corto plazo consista en eliminar puestos de trabajo a los propios seres humanos. Un ejemplo: una plataforma tan potente como Amazon ha confirmado que está reestructurando su plantilla para eliminar de su plantilla cerca de 30.000 puestos de trabajo en todo el mundo con el propósito de optimizar costes y acelerar la aplicación de la famosa IA en sus operaciones. Son treinta mil familias que se quedan con el culo al aire. ¿No vamos muy rápido? Sí.
Tengo la certeza que esto de la Inteligencia Artificial funciona a toda velocidad y que al usuario final no le da tiempo a adquirir un conocimiento de forma tan veloz. Recientemente, he visto anuncios del tipo: “Gemini, la IA de google, ha muerto”; “Ha llegado Chat GPT 5, más potente que nunca”, en agosto de 2025, cuando poco antes el titular era “Con Chat GPT 4, la vida será mejor”.
Existen pseudo influencers que nos ofrecen un sencillo PDF a cambio de 17 euros con un listado de prompts, que podrían venderse perfectamente como un copia-pega de una instrucción, pero siempre queda más vendible si se basa en una terminología inglesa. La IA es una buena herramienta para aplicar algunas soluciones pero no es la panacea ni viene a salvar a nadie.
Hace cinco años que padecimos una inesperada pandemia a nivel mundial. Numerosos líderes políticos no ponen la mano en el fuego de que aquello no vuelva a ocurrir. En breve cumpliremos un año del famoso apagón que sufrimos el 28 de abril en donde se nos recomendó tener en casa algo de dinero físico, agua y dos pilas para escuchar la radio a través de un transistor. Volvimos a la esencia. La potente IA no pudo ni contra un vaso de agua, ni dos pilas pequeñas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cercas, sobre la desclasificación de los papeles del 23-F: 'Es un servicio a la democracia; habrá un sitio menos al que agarrarse para contar mentiras
- Álvaro Morte: 'Antes de hacer de Adolfo Suárez no era consciente de lo frágil que fue la democracia
- Juliette Binoche: 'Los artistas no estamos aquí para dar opiniones, sino para cambiar el mundo
- GRAN VIA 2 convierte el centro comercial en un salón recreativo de los años 80
- Noah Wyle, un actor consagrado a los papeles de médico, triunfa con 'The Pitt
- Lo mejor y lo peor de la alfombra roja de 40 años de Premios Goya: de Penélope Cruz hasta Ana Belén hasta Belén Rueda y Milena Smit
- Winona Ryder, fichaje estrella de la tercera temporada de 'Miércoles' en Netflix
- La Capitalidad de la Arquitectura según 6 expertos: ¿Qué ve el mundo cuando mira a Barcelona?