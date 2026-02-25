La "potente" IA

Leo en un portal informático que Google está encaminando su carrera hacia la inteligencia artificial hipotecándose hasta el año 2126. Lo han leído bien: un siglo. Una propuesta de deuda con vencimiento hasta ese año. Todo ello sabiendo que Google tiene 27 años de vida.

Examinado desde la frialdad, resulta normal que a una entidad bancaria se le escape la risa cuando cualquiera que superamos los 60 años aspiremos a solicitar una hipoteca a cien años vista. Normal.

A mí me resulta escalofriante que un invento como la IA, creado por seres humanos -ya que está desmentido que lo haya parido un búfalo-, cuyo objetivo a corto plazo consista en eliminar puestos de trabajo a los propios seres humanos. Un ejemplo: una plataforma tan potente como Amazon ha confirmado que está reestructurando su plantilla para eliminar de su plantilla cerca de 30.000 puestos de trabajo en todo el mundo con el propósito de optimizar costes y acelerar la aplicación de la famosa IA en sus operaciones. Son treinta mil familias que se quedan con el culo al aire. ¿No vamos muy rápido? Sí.

Tengo la certeza que esto de la Inteligencia Artificial funciona a toda velocidad y que al usuario final no le da tiempo a adquirir un conocimiento de forma tan veloz. Recientemente, he visto anuncios del tipo: “Gemini, la IA de google, ha muerto”; “Ha llegado Chat GPT 5, más potente que nunca”, en agosto de 2025, cuando poco antes el titular era “Con Chat GPT 4, la vida será mejor”.

Existen pseudo influencers que nos ofrecen un sencillo PDF a cambio de 17 euros con un listado de prompts, que podrían venderse perfectamente como un copia-pega de una instrucción, pero siempre queda más vendible si se basa en una terminología inglesa. La IA es una buena herramienta para aplicar algunas soluciones pero no es la panacea ni viene a salvar a nadie.

Hace cinco años que padecimos una inesperada pandemia a nivel mundial. Numerosos líderes políticos no ponen la mano en el fuego de que aquello no vuelva a ocurrir. En breve cumpliremos un año del famoso apagón que sufrimos el 28 de abril en donde se nos recomendó tener en casa algo de dinero físico, agua y dos pilas para escuchar la radio a través de un transistor. Volvimos a la esencia. La potente IA no pudo ni contra un vaso de agua, ni dos pilas pequeñas.