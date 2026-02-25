3Cat batirá récord de estrenos de series y películas propias en 2026 y anuncia más ‘Cites’

La ficción es un género de éxito tanto en TV3 como en 3Cat. En la plataforma de la tele pública catalana, sumó 100 millones de reproducciones en 2025, un 60% de todo el consumo a la carta. Las series son lo más consumido y acumulan más de un tercio de las reproducciones totales. Por eso 3Cat ha decidido ampliar la producción y coproducción de nuevas series para 2026, que este año llegarán a la cifra récord de 11 (el año pasado fueron ocho). En películas las cifras también aumentan, y 3Cat estará detrás de 27 nuevos títulos (por los 25 de 2025). La mayoría de ellas, además, serán en versión original catalana (10 series y 20 películas).

En la nueva apuesta de series para 2026, destaca 'Gènesi', centrada en la trayectoria del reconocido chef catalán Ferran Adrià. “Con una vocación internacional”, según señala Oriol Sala-Patau, jefe de Ficció de 3Cat, está protagonizada por Miquel Fernández, Carlos Cuevas, Ivan Massagué y Mónica López.

De 'Pubertat' a 'Ravalejar'

A lo largo del año llegará también ‘Pubertat’, de Leticia Dolera, ganadora del Ondas a mejor serie, estrenada el año pasado en HBO Max. Ambientada en el mundo ‘casteller’, aborda un tema delicado: una agresión sexual entre menores.

Una imagen de la serie 'Pubertat' / 3Cat

En coproducción con HBO Max se estrenará también a finales de año, o a principios de 2027, ‘Ravalejar. Dirigida por Pol Rodríguez e Isaki Lacuesta, tiene el barrio barcelonés del Raval en el centro de la trama, convirtiéndose casi en un personaje más. El elenco lo encabezan Enric Auquer, Maria Rodríguez Soto, Sergi López y Francesc Orella.

La reproducción asistida

Emma Vilarasau regresará a la tele catalana con ‘LIA’, una ficción que se centra en la inteligencia artificial y que busca incentivar las vocaciones científicas entre el público femenino.

‘In vitro’ indagará en los problemas de la reproducción asistida con un plantel encabezado por David Verdaguer, Bruna Cosí, Diana Gómez y Alain Hernández. Y con María Pujalte hablando en catalán.

Los protagonistas de la serie 'In vitro' / Lucia Faraig

En coproducción con otras cadenas de la FORTA llegará ‘Pensió incompleta’, la primera serie en castellano, catalán, euskera y gallego, una 'road movie' sobre unos viajeros del Imserso sospechosos de robar obras de arte.

Álex González y 'Dia U'

A finales de este mes de marzo debutará ‘Dia U’, la única serie de estreno del 3Cat en el 2026 rodada en versión original en castellano (y que llegará a Amazon Prime un poco antes, el 13 de marzo). Ambientada en el Mobile World Congress y coproducida con Prime Video, cuenta con Álex González, Alba Planas y Jordi Mollà.

Álex González, en 'Day One' / AMAZON PRIME VIDEO

3Cat apuesta también en 2026 por nuevas temporadas de ‘Jo mai mai’ (con su tercera entrega) y ‘La casa nostra’ (la segunda), y ya se está trabajando en nuevos capítulos de la telenovela de sobremesa de TV3, ‘Com si fos ahir’, para septiembre.

Nuevos capítulos de 'Cites'

La sorpresa, ya para 2027, serán cuatro nuevos capítulos de ‘Cites Barcelona’, tres de ellos rodados en catalán.

En cuanto al cine, tras el estreno de ‘Balandrau, vent salvatge’, 3Cat participa en otros tres largometrajes basados en historias reales: ‘Els de Sau’, sobre el famoso grupo de rock de Carles Sabater y Pep Sala; ‘Caballé’, la historia de la reconocida soprano catalana, y ‘Cronos’, sobre el operativo policial tras los atentados del 17de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils.

Álvaro Cervantes (Josep Maria) en una imagen de 'Balandrau, vent salvatge' / Filmax/Quim Vives

También coproduce las comedias ‘Burundanga’, dirigida por Jose Corbacho, y ‘Escape Room 2’, la adaptación cinematográfica de la obra teatral de Joel Joan. Así como la primera película dirigida por Aina Clotet, ‘Viva’, en la que interpreta a una joven dispuesta a comerse el mundo tras superar un cáncer de pecho, y ‘Sants’, con Victòria Luengo y Ariadna Gil.

Otros títulos que llegarán a la pantalla son ‘Un altre home’, ‘Corredora’, ‘Mallorca confidencial’, ‘Cowgirl’, ‘L’escletxa’, ‘Femení singular’, ‘Mala bèstia’, ‘Viatge al país dels blancs’, ‘Forastera’, ‘Tanit’ y ‘Els mals noms’.