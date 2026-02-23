¿Dónde vemos los goles?

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se acaba la jornada del fin de semana y el seguidor del fútbol está huérfano de un programa único, emitido a una hora concreta y que incorpore los goles de la jornada en primera y en segunda división, sin tertulias.

Claro, podemos ver resúmenes uno por uno en youtube, pero no en televisión; en plataformas de pago cuando acaban los partidos, pero no son gratis. Alguien podrá pensar: se emiten en Teledeporte. Bueno, sí, no sé… Miren: a mí me falta un empaque final de un gran programa. Para comprobarlo tenemos que ir fuera, al “Match of the day”, de la BBC, o a “La Domenica Sportiva, en la RAI 1, porque por aquí no existe.

Si hablamos de programas referentes a mí me salen tres resúmenes. El principal y que pervive todavía en la memoria de muchos aficionados fue el Estudio Estadio, que nació y murió en diferentes etapas en televisión española y cuyo nombre original pertenece a Pedro Ruiz, Empezó a emitirse los domingos por la noche siempre a las 22’30, por la primera cadena y después pasó a los lunes por la tarde.

El segundo es el Gol a Gol, de canal 33. Me refiero a la primera etapa, en los 80 y en los 90, cuando el interés periodístico e informativo primaba sobre cualquier otro. ¿A qué me refiero? Pues que si el Barça había disputado su partido un sábado a las 9 de la noche y se había emitido por las televisiones autonómicas, el primer resumen a emitir era del del Espanyol, que se había enfrentado a un rival el domingo por la tarde. Y después, eso sí, el resumen ampliado del Barça y el resto de partidos de primera. El resumen de un Mallorca-Betis duraba lo mismo que el de un Real Madrid-Logroñés: tres minutos. Y no pasaba nada. En las tertulias entonces se priorizaba el respeto y el sosiego. Sí, el sosiego. Es curioso.

Y en tercer lugar, El tercer tiempo, en Canal Plus, los domingos por la noche. Una impecable presentación a cargo de Paco González, arropado por Maldini y el ex árbitro Ramos Marcos. Ellos comentaban los resúmenes de los partidos que duraban entre 3 y 4 minutos cada uno y que se emitían por orden de la clasificación que ocupaban los equipos. Sin entrevistas desde el estudio, sin bufandas, desde luego sin gritos y con un tono que bailaba entre lo cordial e informativo y con una factura final de programa cercana a la perfección. Ahí se veían los goles. Eso eran resúmenes.

