La deportista Núria Picas se une a Cèlia Espanya en 'Lo Repte: Objectiu Himàlaia'

La deportista Núria Picas se une a la 'influencer' Cèlia Espanya en los tres capítulos finales de 'Lo Repte: Objectiu Himàlaia', la segunda temporada del formato de aventura de la plataforma 3Cat, que se ofrecen a partir de este sábado 21 de febrero. El 'reality' también se podrá seguir en el YouTube de EVA, el universo digital de 3Cat dirigido al público joven, con contenidos pensados para conectar con los nuevos hábitos de consumo audiovisual.

'Lo Repte: Objectiu Himàlaia' sigue a Cèlia en su reto más exigente: un 'trekking' de 100 kilómetros y unos 5.000 metros de desnivel en el Himalaya, en un recorrido que combina cinco capítulos rodados en Catalunya y tres en Nepal.

En la montaña

Después de la fase de preparación previa, los capítulos finales trasladan la acción a la alta montaña, en el tramo más exigente. Núria Picas, referente del deporte de montaña, acompaña a Cèlia a Nepal para contribuir al intento final del reto. Su presencia refuerza la complicidad y la dimensión de aventura, y aporta experiencia y criterio en un tramo de alta exigencia física y mental.

Desde el estreno de la segunda temporada, 'Lo Repte' es el contenido más visto de EVA en la plataforma 3Cat. En las redes sociales, los contenidos de esta segunda temporada ya superan los 2,5 millones de visualizaciones entre Instagram y TikTok.