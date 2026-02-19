De Pedro Sánchez a Salvador Illa y Artur Mas: todos los 'cameos' en la gala de los 20 años de 'Polònia' en TV3

Los 'cameos' en 'Polònia' no se producen cada semana, aunque tampoco son raros. De hecho, han contado con la visita al plató de 284 famosos. Pero una de las múltiples apariciones especiales que ha tenido este jueves, en que el programa de TV3 ha celebrado sus 20 años en antena, sí que ha sido toda una sorpresa: Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha querido participar en el especial de aniversario del famoso 'show' satírico de la tele catalana para felicitar al equipo por sus dos décadas.

Su 'cameo' ha sido a raíz de una propuesta que 'Polònia' ha hecho al público presente en el Teatre Victòria, donde el pasado lunes se grabó la gala. La regidora ha salido al escenario para alabar el trabajo del equipo de maquillaje, que semana a semana se luce transformando a los actores del programa en un clon de los políticos reales, y ha lanzado una propuesta: invitar a un espectador a vivir ese proceso en primera persona.

Entre los candidatos sentados en las butacas del teatro ha elegido a una mujer, María, que ha podido escoger el personaje en el que quería que la convirtieran: Pedro Sánchez. La regidora se la ha llevado hasta una supuesta sala contigua, desde donde el público ha podido seguir el proceso de maquillaje para transformarla en el presidente.

Artur Mas y el 'Mas Style'

Hasta que, un tiempo después, el programa ha anunciado que iba a mostrar el resultado de la transformación. Aunque, al girar la silla para ver la cara de María convertida en Pedro Sánchez, el que ha aparecido ha sido el presidente en persona.

No ha sido el único 'cameo' político en el especial del 20º aniversario de 'Polònia'. De hecho, ha habido muchos. Por el escenario también ha pasado el auténtico Artur Mas, que ha hecho de DJ para que su clon 'polaco', interpretado por Bruno Oro, bailara el famoso 'Mas Style', uno de los musicales más celebrados del 'show' humorístico de TV3.

Políticos de todos los colores asistieron a la grabación de la gala en el Teatre Victòria: Pere Aragonès, José Montilla, Oriol Junqueras, Gabriel Rufián, Roger Torrent, Anna Gabriel, Eulàlia Reguant, Sílvia Paneque, Míriam Nogueras, Jordi Turull, Mònica Sales, Jessica Albiach, Jaume Collboni, David Fernàndez, Joan Tardà, Xavier García Albiol y Jordi Hereu, entre otros.

Laporta, Trapero y Marc Giró

Algunos han participado en los 'sketches' del especial, como Albiol volviendo a promocionar el famoso árbol de Navidad de Badalona, David Fernàndez, Anna Gabriel y Gabriel Rufián, que se ha preguntado por qué, en 'Polònia' a él lo interpreta "un niño". Otros 'cameos' han sido los de Salvador Illa, Joan Laporta, Marc Giró, Ramon Gener, Carme Ruscalleda, Josep Lluís Trapero, Mari Pau Huguet, Carles Porta y El Mago Pop.

Uno de los grandes momentos de la noche lo ha dado el gag con las clones de las reinas Sofía (Mireia Portas) y Letizia (Agnès Busquets) aguantando al Juan Carlos I 'polaco' (Toni Albà) y sus enormes pelotas, que han acabado entre el público. También ha habido reapariciones de personajes que dieron mucho juego en anteriores temporadas, como Ángel Acebes (Bruno Oro) y José Montilla (Sergi Mas).

Tampoco ha faltado un repaso de los divertidos musicales del 'Polònia': desde 'La Facha' de Ayuso al 'Me encanta' de Rajoy y, cómo no, el 'Mas Style', que han acabado bailando todos los personajes y que ha cerrado el 'show'.