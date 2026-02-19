La meta de Meta

Meta es una empresa tecnológica multinacional cuya sede se encuentra en California, que integra a diferentes plataformas de redes sociales: Facebook, Instagram, Whatsapp, Messenger y Threads. Además, desarrolla tecnologías referidas a la inteligencia artificial: la IA es todo esto que nos están poniendo hasta en la sopa, que se disfraza de tecnología moderna y que si quieres acabas pagando una pasta. Pero todo se basa en la forma de vender el caramelo.

El auténtico mérito de Meta radica en que lo han hecho muy bien para colocarnos en nuestros dispositivos móviles plataformas como WhatsApp para que, teóricamente, sea una herramienta básica para el día a día. Sí: he escrito “teóricamente”.

Tras ese mérito, la obsesión de estas empresas consiste en que pases el mayor tiempo posible observando sus plataformas en tu pantalla. Con ese tiempo ya han ganado, porque entienden que al final acabarás dejando un euro, y de allí a otro euro, y sobre todo que mientras estás en ellas no estás en otras.

Nos enredan, nos dejamos enredar y nos toman el pelo como quieren. Leo en un informe que ha emitido Instagram que para este 2026 la audiencia en las redes sociales priorizará, entre otras cosas, la autenticidad. Disculpen que me estoy meando encima. Esto lo propone la misma plataforma que habla de autenticidad, la que potencia la visibilidad a cuentas de personajes que te explican cómo rebajar 10 kilos de peso en un mes. Autenticidad, dicen.

En el fondo, más allá de publicar, a los humanos nos encanta recibir el retorno de lo publicado. Y allí está el negocio: en el ego, en la respuesta y en la respuesta de la respuesta. Y ese es un factor que engancha, seduce y empuja a seguir publicando.

Les pongo un ejemplo: imaginemos que no existieran los “me gusta”, ni tampoco los comentarios a cualquier 'post' que coloquemos en redes. ¿Cuál sería su verdadero negocio, si el usuario no supiera que su contenido lo han visto 50 o 500.000? ¿Cuál sería el baremo en el que se fijarían las marcas para colocar sus productos?

La meta de Meta no es ganar dinero, ni tampoco obtener el máximo dinero posible. Porque aquí ya no hablamos de ganar, sino de amasar dinero. Durante 2024 su beneficio neto ascendió a más de 60 mil millones de dólares. Felicidades a sus accionistas pero les daré una mala noticia: todos nos vamos a morir.