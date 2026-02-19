HBO Max da voz a los expulsados de los testigos de Jehová

Posiblemente en alguna ocasión hayan llamado a su casa los testigos de Jehová para dejarle algún texto religioso y convencerles de unirse a su comunidad. O hayan oído alguna noticia sobre que alguno de ellos murió al negarse a recibir una transfusión de sangre. HBO Max destapa cómo funciona esta organización religiosa y revela sus normas en la docuserie 'Sobrevivir al paraíso: Más allá de los testigos de Jehová', que estrena este viernes 20 de febrero.

A partir de los testimonios de personas que han abandonado o han sido expulsados de los testigos de Jehová después de años sintiéndose controlados, este trabajo compuesto de tres episodios recorre el camino de algunos de sus antiguos miembros: desde sus inicios en esa familia de amor y fe, pasando por su traumática salida y, posteriormente, cuando consiguen unirse en el dolor y autodenominarse víctimas.

"No buscamos atacar a la congregación, sino invitar al espectador a reflexionar y a sacar sus propias conclusiones. Pero sobre todo, que haya un diálogo, un debate entre los exmiembros y la organización o, por lo menos, que haya una reflexión sobre el impacto que pueden tener ciertas normas sobre las personas", explica a EL PERIÓDICO Pablo Aguinaga, director de esta docuserie, basada en el pódcast del diario ABC 'Los expulsados del paraíso: sobrevivir a los Testigos de Jehová'.

"Un sitio de opresión"

Porque en el documental hay testimonios que hablan del férreo control que ejercía la congregación sobre ellos: "Lo que empezó siendo un sitio de protección acabó siendo un sitio de opresión"; "Todo lo tienes que consultar, acabas siendo una persona dependiente"; "Si te enteras de que alguien está incumpliendo una norma tienes que informar"; "Nos empujan a ser espías y chivatos"; "Es una cacería continua", explican en este trabajo para HBO Max.

A lo largo de los tres episodios hay muchas denuncias: "La vara de la disciplina se ha utilizado para justificar maltratos infantiles"; "La homosexualidad era muy mal vista, era de pecadores"; "La mujer es como un complemento, un bolso", se escucha. Incluso uno de los testimonios afirma que sufrió abusos sexuales de un miembro de la congregación cuando tenía 14 años y otros explican que llegaron a intentar suicidarse.

David y Abi, dos de los protagonistas de 'Sobrevivir al paraíso: Más allá de los testigos de Jehová' / Virginia Martín Chico

"Nosotros no podemos calificar la experiencia subjetiva de una parte de exmiembros y generalizarla, porque también hay gente que vive muy feliz siendo testigo de Jehová y no les ha pasado nada de esto", matiza Aguinaga, que intentó sin éxito contar con declaraciones de representantes de los testigos de Jehová para expresar su punto de vista. "Estuvimos incluso en la central de Madrid y nos hubiera gustado que participaran. De hecho, hubo algún momento que pensamos que iban a hacerlo, pero finalmente declinaron la invitación", recalca el director, que no piensa en las demandas.

El juicio

"El proyecto se ha realizado partiendo del reportaje neutral y con un enfoque documental muy riguroso, tratando que sea lo más respetuoso posible, cuidando el lenguaje y el contexto y dando voz únicamente a quienes hablan de su propia experiencia. Siempre puede haber alguna demanda, pero esperamos que no", señala.

Quien sí recibió una fue la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová, a quien la cúpula de la organización denunció porque manchaban su honor. El tercer capítulo de la docuserie se centra, precisamente, en el juicio que tuvo lugar en Madrid en 2022. Se trata de un proceso clave porque, por primera vez, la sentencia de la jueza los calificó de "secta destructiva" tras escuchar los testimonios de muchos de sus exmiembros. Eso sí, la sentencia está recurrida.

Uno de los protagonistas de 'Sobrevivir al paraíso: Más allá de los testigos de Jehová' / Virginia Martín Chico

"Yo invito al espectador a que llegue hasta el juicio [el tercer capítulo], porque si lo trasladamos a la ficción es como un 'thriller' judicial y recuerda a muchas películas que hemos visto. Pero lo que pasa es que esto es una historia real, y eso es lo sorprendente", resalta el director, que agradece a la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová "su valentía y su generosidad". "Sin ellos no existiría esta docuserie", apunta.

El trabajo cuenta también con los testimonios del abogado Carlos Bardavío, que defendió a la asociación de víctimas en el juicio; el teólogo y experto en sectas Luis Santamaría; el psicólogo Miqueas Henares, y el periodista José Ramón Navarro Pareja.