Xavi Valls, tras el expediente de TV3 por la polémica con 'Fanzone': "Es muy bonito sentirse querido"

La pasada semana, la dirección de TV3 abrió un expediente informativo al presentador Xavier Valls para estudiar si el periodista había vulnerado el libro de estilo de la cadena por sus críticas a los cambios de emisión de su programa, 'Onze', por culpa del de Gerard Romero, 'Fanzone'. De momento, la medida no implicaba ninguna medida disciplinaria o sanción, sino que se iniciaba un proceso para recopilar información y determinar si se han incumplido las normas internas de 3Cat.

La casualidad hizo que este lunes 'Onze' no se emitiera, debido a que el Barça jugó ese día y eso causó que se emitiera el 'Gol a gol' con el resumen del partido por TV3, cancelándose así la emisión del 'Onze' en el canal deportivo Esport 3. El programa volvió ya este martes, con la incógnita de si Valls haría alguna referencia al expediente abierto por TV3.

Fue su compañero Jordi Ramos, uno de los colaboradores del 'show', el que hizo alusión al tema, aunque sin citar explícitamente el expediente. "¿Cómo estás?", le preguntó a Valls nada más empezar.

El abrazo

"Estoy muy bien y muy feliz" le respondió el veterano de Esports de TV3, que ironizó: "Todo el mundo me lo está preguntando últimamente".

Su compañero quiso aprovechar el momento para darle apoyo: "En la vida, cuando pasan cosas importantes te das cuenta de lo realmente importante, que es la gente que te quiere y a la que tú quieres. Mucha gente me ha dicho: dale un abrazo a Xavi. ¿Puedo? Es por encargo, pero es mío también", le confesó a Valls, antes de fundirse en un abrazo con él.

"Es muy bonito sentirse querido", acabó zanjando Valls para continuar dando paso al resto de temas que abordaba este martes 'Onze'.

El conflicto con 'Fanzone'

El motivo del conflicto por el expediente está en los cambios de programación que ha sufrido últimamente 'Onze' por culpa de la emisión de 'Fanzone', una producción externa dirigida y presentada por Gerard Romero en la que se repasa la actualidad del Barça y se emite desde el teatro del Foment Cultural i Artístic de Molins de Rei. Ambos programas se emiten los jueves.

Hace unas semanas, Valls ya visualizó la polémica en pantalla, comenzando la emisión de 'Onze' ataviado con una gorra con un logotipo que era todo un guiño al programa de Romero: 'Fan Onze'. "Ahora comienza el 'late' de verdad, el espectáculo, el juego de luces, las bufandas, las majorettes, los 'capgrossos'", ironizó con mucha sorna el veterano periodista, imitando la famosa 'haka' de Gerard Romero.

Esa misma semana, el Consell Professional d'Informatius i Esports de TV3 había lanzado un duro comunicado en contra de 'Fanzone'. En el texto señalaban su "malestar y perplejidad" ante los intentos de la dirección de 3Cat de "encajar" 'Fanzone' en la parrilla "traspasando líneas rojas" y "menospreciando al Departament d'Esports".