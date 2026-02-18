Telecinco: ¿quién te ha visto y quién te ve?

Llevamos tiempo inmersos en un lento y paulatino proceso de autodestrucción voluntaria de Telecinco.

Bajo el falso paraguas del entretenimiento, una buena colección de fulleras y fulleros se han dedicado a vomitar miserias propias y ajenas del personal, con los que muchos han acabado compartiendo tertulia a razón de 300 y 500 euros la convocatoria, y le ha dado cierta audiencia a la cadena durante unos cuantos años. Esto es así.

Fue pan para hoy y hambre para mañana, porque de ese fuego ya no quedan ni las brasas. Durante cierto tiempo alguien pensó que la lágrima vende. Acabada la mecha de la llorera, se ha encendido la del insulto.

En los últimos días, hemos visto algunos incidentes producidos en la casa de 'Gran Hermano' de Tres Cantos, Madrid. Y en cada entrega, se asciende un nivel el escalón de la mierda: “¿Que hay lío, peleas e insultos del tipo 'te pego una hostia, hijo de p…'? Perfecto: lo tenemos, lo enseñamos y le vamos a dar visibilidad”, han pensado al unísono y sin dudarlo tanto la dirección del programa como la cadena. Seguro que deben pensar lo tontos que somos los medios en dar visibilidad comentando estos episodios.

Entre ese producto y el de “La casa de los gemelos” cada día veo menos diferencias. Un buen amigo me ha confesado que “algún día habrá un herido grave”. Quizá alguien piense que sería un buen reclamo. Pero a mí me encantaría saber cuál es la postura de las marcas comerciales para que sus mensajes lleguen a mitad de ese programa. Y claro, doy por hecho que la casa supervisará el daño moral que padecen los presentadores de estos espacios, porque dirigir debates con estos contenidos sólo les pasará factura. Y nada positiva.

A todo esto ya tenemos los tres primeros concursantes para la próxima edición de 'Supervivientes', que esto es una rueda imparable, amigos. La primera es Gabriela Guillén, una mujer cuyos méritos se centran (es un decir) con una supuesta relación con Bertín Osborne en 2023.

El segundo es el atleta paralímpico Alberto Ávila, y el tercero es alguien no solo de la casa sino también de cuarzo, la propia productora del espacio, Claudia Chacón, quien participó en el programa hace años.

¡¡Ay, Telecinco, quién te ha visto y quién te ve!! Por cierto, ¿quién te ve?