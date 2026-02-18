Los 10 mejores gags musicales de los 20 años de 'Polònia'

'Polònia', el programa de sátira política de TV3, cumple 20 años y lo celebra este jueves 19 de febrero con un especial en 'prime time' cargado de sorpresas, 'cameos' y números musicales. Porque desde sus inicios, el 'show' satírico no solo ha sacado punta de la actualidad política a través de gags y 'sketches', sino que ha versionado con mucha retranca y mala leche famosas canciones a través de sus personajes más populares.

Los musicales de 'Polònia' se han convertido en uno de sus grandes clásicos. Tema que estuviera en el candelero aquella semana, tema que aparecía en formato canción ese jueves. Repasamos aquí 10 de los mejores, aunque todo es cuestión de gustos, porque a lo largo de sus dos décadas de vida el equipo del programa ha preparado la friolera de 550 musicales.

'MAS STYLE'

El clon 'polaco' de Artur Mas, Bruno Oro, versiona la famosa 'Gangnam Style' del rapero surcoreano PSY, con baile incluido. Es su forma de convencer a los votantes de que le den la mayoría absoluta a Convergència en las elecciones del 25-N, en 2012. Para eso, hace gala de su nuevo estilo. "Farem una consulta i que el Rajoy es foti", canta.

'LA FACHA'

Isabel Díaz Ayuso (Lara Díez) versiona el 'Zorra' de Nebulossa que llevó España a Eurovisión en 2024. La estética recrea la actuación del grupo en el famoso festival, con los clones 'polacos' de Martínez Almeida y Aznar (Albert Mèlich y David Marcé) como bailarines. "Ya me podéis apoyar u os iréis de cabeza a una residencia", advierte, antes de lanzar: "Morid de envidia, hijos de fruta!". Es el vídeo más visto de 'Polònia' en la plataforma 3Cat, con 2,3 millones de visualizaciones.

CAE MIERDA SOBRE EL REY

Juan Carlos I (Toni Albà) convierte el 'Singing in the Rain' de 'Cantando bajo la lluvia' en una retahíla de escándalos de la Casa Real. Aunque, a pesar de ellos, el Rey no se moja. "Me ampara la ley. Diego Torres caerá. Iñaki le seguirá. Todos pringarán. Y el menda: plas, plas. Me libro porque yo soy el rey", canta feliz, mientras baila entre la lluvia de mierda. Al final se une la infanta Cristina. Era el año 2013.

'AY PAPÁ'

Felipe VI (alias Rigoberto Borboni) compite en el Benidorm Fest como si fuera Rigoberta Bandini interpretando el 'Ay mamá'. Se lamenta de que el emérito quiera volver a España. "Hazme un favor, no me compliques más la vida. Ahí estás bien!", le canta a su padre, con su madre, su mujer y su hermana de coristas, pidiéndole que no se vaya de Abu Dabi. Y en vez de la teta de Rigoberta, se vislumbran las pelotas del emérito.

'NO ESTABA MUERTO'

Franco (Manel Lucas) muestra su pasión oculta por la rumba catalana versionando un éxito de Peret, pero para celebrar las cargas policiales del 1-O. "Y no estaba muerto, no, no, estaba salvando España, estaba dando caña", canta mientras toca la guitarra con dos antidisturbios como bailarines.

'LEXIC SEXY'

Los escritores Quim Monzó (Pep Plaza) y Pere Gimferrer (Cesc Casanovas), 'el clan Fabra', emulan a Mushkaa y Bad Gyal versionando su 'SexeSexy'. Aquí, se trata de una apología del buen uso del catalán. "Menys 'tardeo' y més vesprades; 'Xiringuito? Digues guingueta", piden, ya que "la 'queen' del trap és Rodoreda".

'LA XAVINETA'

Un 0-4 en el Bernabéu envalentona a Joan Laporta (Queco Novell) y Xavi Hernández (Xavi Espinosa) versionando la canción de Farruko 'Pepas'. "Tots reien a la meseta i per poc el Barça els fot una maneta", ironizan sobre su victoria frente a su eterno rival. Aunque recuerdan que hacía unos meses no les iba tan bien: "Hem passat de fer peneta a pensar: què em poso per anar a Canaletes?".

'SÓC EN TRAPERO'

Carles Puigdemont (Queco Novell) y Pilar Rahola (Cesc Casanovas) le cantaban al jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero (Pep Plaza), el entonces "nuevo ídolo catalán", en esta versión 'polaca' del 'Holding Out for a Hero' de Boonie Tyler. "És un mosso ben valent, que no tem els jihadistes i ens posa molt calents", lo describían.

'STAYIN ALIVE'

Tres dictadores, Franco (Manel Lucas), Hitler (David Olivares) y Mussolini (Casanovas), celebran la fuerza de la ultraderecha en Europa convirtiendo el 'Stayin Alive' de los Bee Gees en un "H'eil, heil, heil, alça el braç!".

'POR MIS HUEVOS'

Mariano Rajoy (Queco Novell) pide alargar el 155 en esta versión de uno de los grandes éxitos de los Village People. "El 155 alargaré hasta que votéis con seny", advertía.