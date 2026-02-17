Quim Llisorgas, el actor de 'Com si fos ahir' que rompe barreras en la serie de TV3

El actor catalán Quim Llisorgas (Vilassar de Mar, 1995) ha ganado la batalla judicial en la que llevaba inmerso 11 años. Una sentencia firme del Tribunal de Justícia de Catalunya (TSJC) ordena al Departament d'Educació y a la Escola Pia de Mataró a expedir el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) del joven intérprete, con diversidad funcional, con efectos retroactivos al curso 2011-2012. El fallo del TSJC, inapelable, considera que, pese a haber superado los cuatro cursos de la ESO de acuerdo con su plan educativo individualizado, se le negó el título con criterios genéricos y no individualizados.

Llisorgas, afectado por el síndrome de Joubert (un trastorno genético que afecta al cerebelo), es una cara conocida para los telespectadores de TV3, ya que interpreta a Hèctor en 'Com si fos ahir'. La telenovela de sobremesa de la cadena catalana, estrenada en 2017, incorporó hace ya cinco años al personaje que, como el propio actor, es un chico con diversidad funcional que lucha por eliminar los prejuicios y las etiquetas.

Hèctor llegó a 'Com si fos ahir' como el hermano del novio de Ivan (Roger Coma), del que este último se convierte en su tutor legal con la inesperada muerte de su pareja. A lo largo de los episodios de la longeva serie, el personaje ha demostrado que las personas con una diversidad funcional pueden llevar una vida normal. En un capítulo, por ejemplo, Ivan intentaba protegerlo, ya que se ha convertido en una especie de padre para él, pero él no quería que le dieran ningún trato de favor.

Camarero en el bar de Marta

En la serie llegó a conseguir un trabajo de camarero en el bar de Marta (Sílvia Bel), una de las protagonistas, aunque al principio ella no estuviera demasiado convencida de contratarlo. Aunque al ver lo bien que se le daba, su jefa comprendió lo equivocada que había estado dudando de él.

Hèctor también ha tenido pareja, una joven con diversidad funcional a la que conoció en un centro. Llisorgas, sin embargo, aspira a conseguir unos papeles más alejados de su realidad.

Su paso por 'La Riera'

Este personaje, que ha ido apareciendo de forma tangencial en la serie, no es el único que ha interpretado Llisorgas en TV3. El joven era fan de 'El cor de la ciutat', lo que le animó a apuntarse a una compañía de teatro de Vilassar. Esa experiencia le llevó a ganar confianza en el escenario y, años más tarde, acabaría recalando en otra de las exitosas series de sobremesa de la cadena catalana, 'La Riera'.