Miley Cyrus regresa a Disney+ con un especial para celebrar los 20 años de 'Hannah Montana'

La serie 'Hannah Montana', que marcó a toda una generación en la época de Disney Channel y lanzó al estrellato la carrera de Miley Cyrus, cumple 20 años. Para celebrarlo, la artista va a regresar a Disney+, donde todo empezó, con un especial que se estrenará el próximo 24 de marzo.

Según algunos perfiles de redes sociales, el especial por el 20 aniversario se grabará en un plató delante de la audiencia y también contará con una entrevista a Miley Cyrus hecha por Alex Cooper, presentadora del pódcast 'Call Her Daddy'.

La serie 'Hannah Montana' relataba la doble vida de una estrella del pop juvenil y una chica normal llamada Miley Stewart. En España, la ficción se estrenó el 6 de septiembre de 2006 y terminó con el último episodio el 25 de marzo de 2011. La serie se consagró entre el público adolescente con cuatro temporadas, dos películas y una banda sonora de discos de oro y platino que todavía sigue recordando toda una generación.

Esta confirmación de Cyrus llega después de meses de rumores y algunos mensajes que dejaban prever la celebración del 20 aniversario.