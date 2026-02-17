El legado de Joan Ramón Mainat

En ocasiones en las que el ritmo es muy intenso y el día a día pasa a toda velocidad, conviene pegar un frenazo y preguntarse qué harían y cómo actuarían los referentes. En el mundo de la televisión sobresale uno de ellos: Joan Ramón Mainat. Un talento fuera de serie que tocó todos los palos, empezando por organizar las Sis Hores de la Cançó a Canet, y pasó por prensa, radio y televisión.

En 1991 la lió muy parda cuando dirigió un programa en TVE Catalunya llamado Camaleó, en el que se anunció un golpe de Estado en la antigua URSS que finalizaba con la muerte del por entonces mandatario, Mijaíl Gorbachov. En mitad del programa apareció la careta del informativo de entonces, con Pitu Abril dando la cara: “Bona nit, hem d’interrompre el programa que us oferíem per donar-vos una informació urgent: en aquests moments a l’Unió Soviètica té lloc un cop d’estat que pot significar el final de la Perestroika i l’arraconament de Mijaíl Gorbachov.” Sí, impresionaba.

Nos enseñaron movimientos de tanques y tropas por la Unión Soviética que incluían logos de la CNN y conectaron telefónicamente con Moscú y Nueva York.

Aquella noticia fue replicada por numerosos medios de comunicación del país y por momentos dio la vuelta a Europa, ¿pero a nadie le sonó extraño que tan solo lo ofreciera en exclusiva La 2 Catalunya y no el primer canal de TVE? Al acabar el espacio, que duró solo media hora, vimos el siguiente rótulo en unas letras bien grandes: “Aquest informatiu ha estat una ficció televisiva”. Pocos lo vieron.

Tras aquella comedia, porque fue una comedia tan bien parida como interpretada, a la dirección de la casa le entró el canguelo y cesó a Mainat. No me imagino lo que pasaría hoy en día. En fin…

Después Mainat se incorporó a Gestmusic y fue el cerebro de espacios como Lluvia de estrellas, Operación Triunfo, La parodia nacional o el mítico Crónicas Marcianas. En la cabina de realización del programa de Sardà, Mainat controlaba seis monitores en los que veía la señal de lo que emitían otras cadenas, y le decía a Sardà por el pinganillo: “continúa, continúa” para así subir puntos de audiencia aprovechando los minutos de publicidad de los otros operadores.

Mainat se nos fue en 2004 regalándonos una manera diferente de hacer televisión y un maravilloso legado.