Atresmedia muestra las primeras imágenes de 'Sira', la secuela de 'El tiempo entre costuras' con Adriana Ugarte

‘Sira’, la nueva gran apuesta para el 'prime time' de Antena 3, ha lanzado sus primeras imágenes oficiales. La ficción retoma la historia de Sira Quiroga tras el éxito de 'El tiempo entre costuras'.

Inspirada en la novela homónima de María Dueñas, la serie está protagonizada de nuevo por Adriana Ugarte, que retoma su icónico papel como Sira Quiroga, y traslada a la protagonista hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. En esta nueva etapa, Sira deja atrás su colaboración con el Servicio Secreto Británico y comienza una nueva vida junto a Marcus. Sin embargo, cuando está a punto de convertirse en madre, un suceso inesperado lo cambia todo, obligándola a reinventarse una vez más para sobrevivir y proteger a su hijo.

Las primeras imágenes de 'Sira' / ATRESMEDIA

La trama se desarrolla entre Jerusalén, Londres, Madrid y Tánger, donde la protagonista volverá a verse envuelta en misiones secretas, conspiraciones políticas y el sofisticado ambiente de las altas esferas. El rodaje continúa en diversas localizaciones nacionales e internacionales, entre ellas Madrid, Bizkaia y Marruecos, recreando con detalle los escenarios de la posguerra.

El reparto cuenta también con el regreso de Peter Vives, Rubén Cortada, Carlos Santos, Carlos Olalla y Francesc Garrido. A ellos se suman colaboraciones especiales como Elvira Mínguez, Darío Grandinetti y Cecilia Suárez, además de incorporaciones internacionales como Jeremy Neumark Jones, Borja Luna, Orla O’Leary, Kathleen Gati, Melina Matthews, Sharon Mann y Sue Flack.

‘Sira’ es una producción original de Buendía Estudios Bizkaia con la participación de Atresmedia y Netflix. Montse García ejerce como directora de Ficción de Atresmedia, mientras que la producción ejecutiva corre a cargo de Sonia Martínez y Paloma Molina. La propia María Dueñas participa como productora ejecutiva creativa. La adaptación literaria es de Tatiana Rodríguez, con coordinación de guion de Irene Rodríguez junto a Alba Lucío y Flora González.