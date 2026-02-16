Conflicto
TV3 abre un expediente informativo a Xavi Valls por la guerra con 'Fanzone'
El programa del periodista ha sufrido cambios de emisión por culpa del de Gerard Romero
Xavi Valls parodia a Gerard Romero tras la polémica entre 'Onze' y 'Fanzone'
La guerra entre los programas de TV3 'Onze' y 'Fanzone' sigue viva. La dirección de la cadena ha abierto un expediente informativo al presentador Xavier Valls y estudia si el periodista ha vulnerado el libro de estilo por sus críticas a los cambios de emisión de su programa por culpa del de Gerard Romero.
Según ha avanzado 'Comunicació 21' y ha confirmado EL PERIÓDICO, Valls fue informado del expediente el pasado viernes, una medida que de momento no implica ninguna medida disciplinaria o sanción. Ahora se inicia un proceso para recopilar información y determinar si se han incumplido las normas internas de 3Cat.
Cambios de programación
El motivo del conflicto está en los cambios de programación que ha sufrido últimamente 'Onze' por culpa de la emisión de 'Fanzone', una producción externa dirigida y presentada por Gerard Romero en la que se repasa la actualidad del Barça y se emite desde el teatro del Foment Cultural i Artístic de Molins de Rei. Ambos programas se emiten los jueves.
Hace unas semanas, Valls ya visualizó la polémica en pantalla, comenzando la emisión de 'Onze' ataviado con una gorra con un logotipo que era todo un guiño al programa de Romero: 'Fan Onze'.
"Ahora comienza el 'late' de verdad, el espectáculo, el juego de luces, las bufandas, las majorettes, los 'capgrossos'", ironizó con mucha sorna el veterano periodista, imitando la famosa 'haka' de Gerard Romero.
Con la gorra de Romero
Eso mismo día, justo antes de comenzar la emisión de 'Onze', Valls ya había publicado en su cuenta de X una foto en la que aparecía en la redacción de deportes de TV3 con la citada gorra, aludiendo así sutilmente a la polémica. "Recordad que hoy después del 'Fanzone' dan 'Onze'. ¡Os esperamos a las 23.45 horas con una tertulia explosiva", avanzaba a los fans del programa.
Esa misma semana, el Consell Professional d'Informatius i Esports de TV3 había lanzado un duro comunicado en contra de 'Fanzone'. En el texto señalaban su "malestar y perplejidad" ante los intentos de la dirección de 3Cat de "encajar" 'Fanzone' en la parrilla "traspasando líneas rojas" y "menospreciando al Departament d'Esports".
