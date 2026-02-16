Un amable Benidorm Fest

Pasó el Benidorm Fest más amable y tranquilo de los últimos años: sin follones, sin grescas y sin vómitos en las redes sociales; que por cierto para esa mierda se ha convertido ‘x’ o Twitter: en un estercolero de los enfados del personal en cualquier tema.

La notabilidad de esa gala se reflejó en muchas cosas buenas, porque montar un festival de esa talla requiere un trabajo que la pública saldó con nota. Por ello, el valor reputacional de la marca TVE ha elevado su nivel tras el festival.

Venimos de unos años en los que la corporación quedaba salpicada solo porque una buena parte de espectadores no estaba de acuerdo con el resultado final. En 2022 Channel obtuvo la victoria con Slomo, pese a que las preferencias del público apostaban por Rigoberta Bandini o Tanxugueiras. Sus detractores, por no llamarles directamente enemigos, aprovecharon el ruido de las redes sociales y Chanel recibió numerosos mensajes de odio tan solo por hacer bien -muy bien- su trabajo. Los mismos que le criticaban la defendían a muerte en el posterior festival de Eurovisión. O Miryam Benedited, miembro del jurado en 2022, cuando recibió mensajes escalofriantes impropios de una sociedad moderna.

Es posible que esta actual amabilidad post-festival obedezca a que el certamen se ha quedado huérfano de metas eurovisivas. El movimiento eurofán ha quedado desamparado, y el dúo ganador, Tony Grox y LucyCalys, no estarán en la final de Viena el 16 de mayo, pero se llevaron el juego del programa y el aplauso del público.

Como el año pasado, repitió Mercè Llorens en la realización que resolvió con solvencia. Ya lo vimos el domingo pasado en la gala dels Premis Gaudí, y de nuevo una mujer estuvo al mando de un certamen de este tipo.

Yo tengo la teoría que cuatro presentadores para una gala son demasiados, pero reconozco que a pesar de su euforia inicial estuvieron a la altura Inés Hernand (con el guion más divertido), Javi (el más desinhibido), Lalachús (la más feliz), y Jesús Vázquez, el más profesional que tan solo con su saber estar devolvió con un sopapo en la boca a quienes pretenden elevar el debate del edadismo. Pues miren: 60 años tiene el chaval, uno menos que un servidor.

Noticias relacionadas

Y por cierto: no deja de ser curioso que el festival que más ha mimado TVE esté patrocinado, entre otras instituciones, por la Generalitat Valenciana. Ustedes ya me entienden.