Nebulossa lleva la bandera de Palestina en la celebración del quinto aniversario del Benidorm Fest

Durante la celebración del Benidorm Fest de este sábado por la noche, Nebulossa ha destacado no solo por su actuación en el escenario, sino también por un gesto simbólico: la artista Mery Bas ha aparecido on una bandera de Palestina en el pecho durante la pausa destinada a la votación del público, momento en el que los artistas regresaban al escenario entre las galas. La televisión ha enfocado directamente la zona de la bandera.

Los grandes del festival se reencuentran en el escenario

La gran sorpresa de la noche ha llegado con una actuación coral que ha reunido a algunos de los participantes más icónicos de la historia del festival. Jorge González, Blanca Paloma, Agoney, Almácor, Vicco, Nebulossa y Daniela Blasco han interpretado fragmentos de sus canciones y han culminado juntos con el mítico 'Eres tú' de Mocedades, que quedó a solo cuatro puntos de ganar el Festival de Eurovisión de 1973 en Luxemburgo.

Noticias relacionadas

En un certamen centrado principalmente en la música y en repasar la trayectoria de quienes han pasado por él, el gesto de Nebulossa ha añadido un matiz político inesperado. La elección de llevar la bandera ha reflejado un compromiso personal de la artista y ha demostrado cómo, incluso en un contexto de celebración musical, ha podido aprovechar su visibilidad para transmitir un mensaje simbólico.