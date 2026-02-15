Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Multa baliza V-16Borrasca OrianaViento CatalunyaMuere Mercedes CarbóBenidorm FestHuelga de médicosTrumpDetenido Ripoll agresiónBarça árbitrosEpsteinMamarazzis
instagramlinkedin

Música

Nebulossa lleva la bandera de Palestina en la celebración del quinto aniversario del Benidorm Fest

La artista Mery Bas protagoniza la única referencia política del certamen durante la pausa de votación, en una noche marcada por la emotiva actuación coral de los participantes más icónicos del festival

Directo | Final de Benidorm Fest 2026

Los exparticipantes del Benidorm Fest vuelven al festival por su quinto aniversario: “Es una experiencia de vida”

Nebulossa, durante su actuación en Eurovisión 2024.

Nebulossa, durante su actuación en Eurovisión 2024. / ARCHIVO

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Durante la celebración del Benidorm Fest de este sábado por la noche, Nebulossa ha destacado no solo por su actuación en el escenario, sino también por un gesto simbólico: la artista Mery Bas ha aparecido on una bandera de Palestina en el pecho durante la pausa destinada a la votación del público, momento en el que los artistas regresaban al escenario entre las galas. La televisión ha enfocado directamente la zona de la bandera.

Los grandes del festival se reencuentran en el escenario

La gran sorpresa de la noche ha llegado con una actuación coral que ha reunido a algunos de los participantes más icónicos de la historia del festival. Jorge González, Blanca Paloma, Agoney, Almácor, Vicco, Nebulossa y Daniela Blasco han interpretado fragmentos de sus canciones y han culminado juntos con el mítico 'Eres tú' de Mocedades, que quedó a solo cuatro puntos de ganar el Festival de Eurovisión de 1973 en Luxemburgo.

Noticias relacionadas

En un certamen centrado principalmente en la música y en repasar la trayectoria de quienes han pasado por él, el gesto de Nebulossa ha añadido un matiz político inesperado. La elección de llevar la bandera ha reflejado un compromiso personal de la artista y ha demostrado cómo, incluso en un contexto de celebración musical, ha podido aprovechar su visibilidad para transmitir un mensaje simbólico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL