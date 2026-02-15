Eurovisión se cuela en la final del Benidorm Fest con el apoyo de Nebulossa a Palestina y el regreso de Chanel y Melody

El Benidorm Fest quería alejarse este año de su asociación con Eurovisión después de que España decidiera no participar en el festival de la canción por la presencia de Israel. Prueba de ello es que, en las dos primeras semifinales del certamen que nació hace cinco años como preselección española para el concurso europeo, RTVE no había hecho ni una sola referencia al festival. La cosa ha cambiado este sábado. Aunque la cadena pública había evitado hablar del conflicto hasta ahora, en la gran final que ha coronado a Tony Grox y Lucycalys con su 'T amaré', la vocalista de Nebulossa, ganadores de la edición de 2024, ha aparecido sobre el escenario cantando 'Zorra' con una bandera de Palestina pintada en el pecho, muestra de su apoyo a la decisión de la cadena de desvincularse del festival. También ha habido otro guiño a Eurovisión, cuando varios exparticipantes del Benidorm Fest han interpretado 'Eres tú', canción de Mocedades representante de España en Eurovisión 1973, que quedó en segunda posición.

Dentro del universo del Benidorm Fest también queda todavía el fenómeno eurofan. A pesar de que la cadena pública aseguró que quería convertir el certamen en el "festival de la música en España", su público sigue estrechamente ligado al concurso europeo. "Echamos de menos Eurovisión. Nos da pena cómo ha acabado el festival que tanto amamos", aseguran unos fans a las puertas del Palau d'Esports l'Illa de Benidorm, en referencia a la pérdida de reputación que ha vivido Eurovisión durante el último año por la polémica israelí. No obstante, los aficionados aseguran que en Benidorm han encontrado un espacio "seguro" en el que poder revivir cada año ese sentimiento. "Nos da igual que el festival ya no esté vinculado a Eurovisión porque la experiencia es increíble igualmente", añaden.

"El fenómeno fan eurovisivo es uno de los más potentes de Europa en cultura pop. Tiene un vínculo histórico con el colectivo LGTBIQ+, pero hoy es mucho más transversal: mezcla generaciones, perfiles y nacionalidades. Para muchas personas es una vía de escape y un punto de encuentro donde sentirse parte de algo más grande", explica Kevin de Ribes, director de la fiesta Marta Cariño. "En los últimos años el Benidorm Fest ha revitalizado este sentimiento en España y ha creado una comunidad muy activa, fiel y movilizadora", añade De Ribes.

El regreso de la 'diva'

Este sábado, ese espíritu eurovisivo también ha regresado a la ciudad alicantina de la mano de Chanel y Melody, representantes de España en Eurovisión en 2023 y 2025, respectivamente, que han actuado en la gala final del certamen. La artista catalana ha vuelto a interpretar por primera vez 'SloMo' en el escenario de Benidorm en su quinto aniversario, mientras que la sevillana ha regresado, casi por sorpresa, al festival que la llevó al certamen Basilea (Suiza) hace ahora un año, donde quedó en antepenúltima posición.

Melody vuelve al Benidorm Fest un año después de su victoria / ROBERTO MORENO MOYA

Melody fue una incorporación del cartel de la final a última hora tras la polémica que vivió con RTVE la edición pasada por algún desacuerdo con la organización de la cadena pública en la gestión de su actuación, y ha sido la encargada de abrir la gala con una versión reducida de 'Esa Diva', para después dar paso a un fragmento de su canción 'El apagón'. "Muchísimas gracias a cada uno de vosotros por apoyarme, quererme y mimar a la música. Gracias Alberto Lorite por hacer una canción que ha sido un himno para muchas personas", ha celebrado la artista sevillana al terminar su actuación.

El último triunfo en Eurovisión

La aparición más esperada de la noche ha llegado tras las votaciones del jurado, con el regreso de Chanel al escenario de Benidorm cinco años después. La artista catalana ha interpretado 'Antillas', 'Matahari', 'Una bala' y, finalmente, una breve presentación de 'SloMo', con 'dance break' incluido, canción con la que quedó tercera en Eurovisión. Al terminar la actuación, la cantante ha roto a llorar. "Ha sido muy emocionante. Llevo toda la semana hablando de esto con mi equipo", ha expresado. La joven se ha mostrado agradecida de "volver a pisar este escenario con música nueva, mostrándola aquí como yo quería. Gracias por todos los aplausos y por siempre seguirme", ha añadido.

Para celebrar el aniversario de las primeras cinco ediciones del Benidorm Fest, sobre el escenario del Palau d'Esports L'Illa de Benidorm también se han subido ganadoras y representantes de otras ediciones. Nebulossa, ganadores de la edición de 2024 del Benidorm Fest, con 'Zorra'; Blanca Paloma, vencedora de la edición de 2023, con 'Eaea'; Agoney, con 'Quiero arder'; Jorge González, con 'Caliente'; Almacor, con 'Brillos platino'; Daniela Blasco, con 'Uh nana', y Vicco, con 'Nochentera'. Todos juntos han acabado cantando 'Eres tú', de Mocedades.